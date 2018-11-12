Cam sanatı kaleme yansıdı

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Cam kalem ustası Baha Cüneyt Büyükdağ, mürekkep ile yazan cam kalemlerin hayat boyu insanlara eşlik etmesini istediklerini belirterek, "Kullanmaya çekinmeyin varsın kırılsın. Güzel görünüyor ama bunun yeri vitrin değil masanın üstü. Kalem olarak kullanılsın istiyoruz." dedi. Almanya'da öğrenip daha sonra geliştirdiği sanatını Muğla'daki atölyesinde devam ettiren Büyükdağ, alevle şekillendirdiği camları 2005'ten bu yana kalem meraklılarının beğenisine sunuyor. Büyükdağ, bugüne kadar ürettiği 50 binden fazla özel tasarım kaleme ömür boyu garanti veriyor ve "Calligart" markasıyla dünyaya pazarlıyor. Ürünleri ve yapım sürecini AA muhabirine anlatan Büyükdağ, "Berlin'de ya da Venedik'te cam kalem bulabilirsiniz ama uçlar düz gider, birden keskinleşir. Kubbe formu bizim buluşumuz." diye konuştu. - Bir batırışta yarım sayfa yazı Büyükdağ, ürettikleri cam kalemin kubbe formu sayesinde mürekkebe batırdıktan sonra çok daha uzun yazılabildiğini kaydederek, "Ucunu 2 santim gibi görüyorsunuz ama burgulardan ve bombelerden dolayı görünmese de bombe içine yedirilmiş camlar da var ve aslında 4 santim uzunlukta oluyor. Bu da yazım süresini uzatıyor." ifadesini kullandı.

Normal mürekkep kullanıldığı takdirde yazma işi bittikten sonra temizlemeye de gerek kalmadığını aktaran Büyükdağ, bir batırışta yaklaşık yarım sayfa yazı yazılabildiği söyledi. Büyükdağ, yağ içermeyen her türlü sıvıyla yazı yazılabildiğini anımsatarak, şöyle devam etti: "Bir dahaki kullanımda mürekkebe batırıp devam ediyorsunuz. Mürekkebe batırdığınızda önceki kurumuş mürekkep çözülüyor, yeni mürekkebi alıyor ve yazmaya devam ediyorsunuz. Çalışma prensibi şöyle, her bir kalemin ucunda oluklu camlar var, mürekkebi batırdığınızda mürekkebi yukarı çekiyor. Yüzey gerilimi sayesinde cam yüzeyi ile mürekkep yüzeyi arasında bir gerilim oluşuyor. Bu gerilimden dolayı mürekkep aşağı kaymıyor." - "Burgu ve bombeler sayesinde mürekkep damlatmıyor" Mürekkeple yazılmasına rağmen yüzey geriliminden faydalanan burgu ve bombeler sayesinde mürekkebin damlamadığını anlatan cam kalem ustası, kalemin ucunu sıyırdıktan sonra yazı yazma ve nokta koymanın mümkün olduğunu vurguladı. Büyükdağ, alevle şekillendirme tekniğini kullanarak yaptıkları cam ürünlerin hazırlanışına ilişkin bilgi vererek, "Ateş ocağıyla önce yavaş yavaş camı bin 200 ila bin 400 dereceye kadar çıkartıyoruz. Üfleyerek ya da çekerek bir noktayı ısıtarak bu formu veriyoruz, sonra tekrar fırınlanıyor." dedi.

- Gümüş ve altın füme tekniği kullanılıyor Kendisi ve 2 asistanının camdan kalem yaptıklarını belirten Büyükdağ, "Çok güzel bir ekibimiz var. Çok uyumlu çalışıyoruz, aile gibiyiz. Bugüne kadar 50 binden fazla kalem ürettim. Her biri tek tek elde yapıldı. Bir şeyden 50 bin tane yapınca ustalaşmış oluyorsunuz. Camla keyif alarak uğraşıyorum." dedi. Büyükdağ, gümüş ve altın füme tekniği kullandıkları hokka, kağıt ağırlığı gibi özel ürünleri de olduğunu, bu ürünlerde altını veya gümüşü yakıp dumanını cama yapıştırdıklarını, sonrasında fırında tavlayarak kırılmasının önüne geçtiklerini anlattı. Cam kalem kullanıcılarından güzel tepkiler aldıklarını belirten Büyükdağ, şöyle devam etti: "Yazmalarını istiyoruz. İnsanlar camın bu kadar yumuşak yazacağını öngöremiyorlar, çizecek rahatsız edecek diye bekliyorlar ama bir harf yazdıkları zaman şaşırıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. 'Belli ki güzel yapmışım' diyorum. Birini memnun edebilmek çok gurur veren bir şey. Yapıyorum, güzel oldu diyerek masaya koyuyorum. 'Çok güzel olmuş eline sağlık' denmesi kazandığım paradan çok daha önemli."