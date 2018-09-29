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Cam seyir terası ziyaretçi sayısı kentin nüfusuna ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:15 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de Torul Kalesi'nin bulunduğu alana yapılan ve yerden 240 metre yüksekteki cam seyir terasının ziyaretçi sayısı, 267 günde ilin nüfusu olan 170 bin 173 kişiye ulaştı

Gümüşhane'de, Torul Kalesi'nin bulunduğu alana yapılan ve yerden 240 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksekleri arasında gösterilen cam seyir terasını ziyaret edenlerin sayısı, 267 günde kentin nüfusunu yakaladı.

Zigana ve Sarıç dağlarının eşsiz manzarasına karşı 90 metrekarelik alanda 50 kişinin aynı anda seyir yapabildiği teras, çevre illerden gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Ziyaretçilerine adrenalin dolu anlar yaşatan 240 metre yükseklikteki terası hizmet verdiği 267 günde 170 bin 173 kişi ziyaret etti.

Torul Belediye Başkanı Nida Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, cam seyir terasına yaz ayları boyunca çevre illerden ziyaretçilerin ilgi gösterdiği belirtti.

Cam seyir terasının Doğu Karadeniz bölgesinin en gözde turizm merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Köroğlu, şunları belirtti:

"Terasımızın ziyaretçi sayısı ilimizin nüfusuna ulaştı. Bugün itibarıyla 170 bin 173 kişiye ulaştık. Bu sayıya denk gelen ziyaretçimiz Özer Yetim'i tebrik ederek kendisine hediye takdim ettik. İlk hedefimiz 100 bin ziyaretçiyi ilçemize getirmekti. Bunu hep birlikte başarmanın mutluluğunu yaşadık."

Köroğlu, yıl sonuna kadar 210 bin ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti.

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