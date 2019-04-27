Cam Seyir Terası'nda turizm şenliği

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yerden 240 metre yüksekliğiyle dikkat çeken Torul Kalesi Cam Seyir Terası'nda, 43'üncü Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gümüşhane Valiliği ve Torul Belediyesince düzenlenen etkinlikte, yöresel halk oyunları gösterileri sergilendi.

Yerel sanatçıların da sahne aldığı etkinlikte katılımcılar, horon teperek keyifli anlar yaşadı.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bu yılki etkinliğin cam seyir terasında düzenlenmesine katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Turizmin bacasız sanayi olarak anıldığına işaret eden Özdemir, Gümüşhane'nin, Doğu Karadeniz'in sayılı turizm merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Özdemir, kenti ziyaret edecek turistlere yöresel ürünleri tatmalarını ve turistik yerleri gezmelerini tavsiye etti.

- Cam terası geçen yıl 250 bini aşkın kişi ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş da yerden yüksekliği 240 metre olan cam seyir terasının ziyarete açılmasıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördüğünü anlattı.