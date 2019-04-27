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Cam Seyir Terası'nda turizm şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de, yerden 240 metre yüksekliğiyle dikkat çeken ve geçen yıl 250 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir Terası'nda turizm şenliği düzenledi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yerden 240 metre yüksekliğiyle dikkat çeken Torul Kalesi Cam Seyir Terası'nda, 43'üncü Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gümüşhane Valiliği ve Torul Belediyesince düzenlenen etkinlikte, yöresel halk oyunları gösterileri sergilendi.

Yerel sanatçıların da sahne aldığı etkinlikte katılımcılar, horon teperek keyifli anlar yaşadı.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bu yılki etkinliğin cam seyir terasında düzenlenmesine katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Turizmin bacasız sanayi olarak anıldığına işaret eden Özdemir, Gümüşhane'nin, Doğu Karadeniz'in sayılı turizm merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Özdemir, kenti ziyaret edecek turistlere yöresel ürünleri tatmalarını ve turistik yerleri gezmelerini tavsiye etti.

- Cam terası geçen yıl 250 bini aşkın kişi ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş da yerden yüksekliği 240 metre olan cam seyir terasının ziyarete açılmasıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Geçen yıl 250 bini aşkın kişinin cam seyir terasını ziyaret ettiğini vurgulayan Ateş, "Turizmde görülmeye değer alanların birbirine yakın olması, o alana olan ilgiyi önemli derecede tetiklemektedir. Alana ilginin bu denli gelişmesinde, alana yakın olan Limni Gölü Tabiat Parkı, Karaca Mağarası ve tarihi, kültürel değeri yüksek turistik diğer destinasyonlara yakınlığının büyük etkisi vardır." dedi.

Ateş, turizmde deniz kum güneş beklentisinin giderek alternatif turizm dallarına doğru kaydığının altını çizerek, Gümüşhane'nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasıyla alternatif turizm anlamında ön sıralarda yerini aldığını sözlerine ekledi.

Şenliğe Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, kurum müdürleri, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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43. Turizm Haftası gümüşhane

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