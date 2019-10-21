Cam silerken karşılarına çıkan çocuğa unutulmaz bir an yaşattılar

Diyarbakır’da Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, araçları ile kırmızı ışıkta durdukları sırada camlarını silen bir çocukla karşılaştı. 11 yaşındaki çocuğun geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen grup üyeleri, palyaço kıyafetleri giyip yaş pasta alarak cadde ortasında Sıdık’ın doğum gününü kutladı.

Sosyal medya üzerinde toplanan ve Çocuklar Üşümesin Platformu adı altında çeşitli yardım faaliyetlerini sürdüren bir grup genç, önceki gün araçla ilerledikleri sırada, kentin en işlek bölgesi olan Ekinciler Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada 11 yaşındaki Sıdık’ın araçlarının camlarını sildiğini gören platform üyeleri, çocukla bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Sıdık’ın geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen yardımsever gençler, hemen kolları sıvayarak etkinlik organize etti. Sıdık’ın bulunduğu yerden ayrılmamasını isteyen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, palyaço kıyafetlerini giyip yaş pasta alarak çocuğun olduğu bölgeye geri geldi.

Araçtan inen Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerinin palyaço kıyafeti giyip yaş pasta ile döndüğünü gören Sıdık, mutluluktan havalara uçtu. Cadde ortasında konfeti eşliğinde önce dilek tutup ardından pastasını kesen Sıdık, hediye yağmuruna tutuldu.

Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerinin davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.