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Cam silmeyi kolaylaştıran en iyi cam silme robotu çeşitleri

14.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev temizliği başlı başına zor bir iş. Özellikle cam temizliği, en çok uğraştıran işlerden biri. Ancak cam temizliği tamamlanmadığında da dip köşe temizlik yapılmış olmuyor maalesef. Eğer siz de cam silme işini sevmiyor ve hızlıca bu temizlik adımını bitirmek istiyorsanız sizi cam temizleme robotlarıyla tanıştıralım! En kaliteli modellerin neler olduğunu merak ediyorsanız yazımızı mutlaka incelemelisiniz.

Cam silmeyi kolaylaştıran en iyi cam silme robotu çeşitleri

Evin temiz olduğu hissini uyandıran en önemli unsurların başında ayna gibi camlar gelir. Ancak cam silmek aynı zamanda temizliğin en zor adımını oluşturur. Özellikle yüksek katlarda yaşayanlar için tehlikeli bile olabilir. Fakat camlar ayna gibi parlamadığı sürece ev temizliği de bitmiş sayılamaz. Siz de bu dertlerden mustaripseniz ve cam temizliğini kolaylaştıracak ürünlere ihtiyaç duyuyorsanız doğru yere geldiniz. En kaliteli ve kullanışlı cam temizleme robotlarını listelediğimiz yazımıza göz atarak beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Mükemmel temizlikle tanışın: Hutt W66 Cam Temizleme Robotu

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En iyi cam silme robotu araştırmamıza Hutt W66 Cam Temizleme Robotu ile başlayalım. 3.25 kg ağırlığa sahip ürün, 80 m2 cam yüzeyi temizlemek için oldukça uygun. 150 litre su tankı olan cam temizleme robotu, su bittiğinde sizi uyararak ürünün zarar görmesini önler. Lazer sensörleri olduğundan alanı algılayarak pürüzsüz ve lekesiz cam silme işlemi gerçekleştirir. Kumanda ile uzaktan kontrol edilebilen robotu emniyet halatı sayesinde camın dış yüzeyinde de kullanabilirsiniz.

2600 Pa emiş gücüyle camlarınızı tertemiz yapan Hutt W66 Cam Temizleme Robotu hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Şık tasarımı ile: Webot Cam Temizleme Robotu

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En iyi cam silme robotu modelleri arasında gösterilen Webot Cam Temizleme Robotu, iki parçadan oluşur. Üst kısım camın silinmesini sağlarken alt kısım durulama işlemini gerçekleştirir. Böylece cam yüzeyinde leke ve izden eser kalmaz. Uzaktan kumandası sayesinde ürünü kolayca kontrol edebilirsiniz. Asma aparatını kullanarak camın dış yüzeyini temizlerken düşmesi engelleyebilirsiniz. 20 dakika çalışma süresine sahip olan ürün, dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanılır. Robotu cam temizleme ürünleriyle kullanmanız gerektiğini de hatırlatalım.

Webot Cam Temizleme Robotu'nu detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

3. Kumanda ile kontrol edilebilen: Mayıs Cam Temizleme Robotu

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Uzaktan kumanda ile çalışan bir cam silme robotu tavsiyesine ihtiyacınız varsa Mayıs Cam Temizleme Robotu'na bakmadan geçmeyin! 30 cm x 23.2 cm x 13 cm boyutu ve 1.03 kg ağırlığı olan ürünü uzaktan kumandayla çalıştırabilir ve kontrol edebilirsiniz. 80W gücü sayesinde en zorlu cam yüzeyleri kolayca temizleyen robot, 20- 30 dakika arasında çalışma süresine sahip. Beklenmedik bir güç kesintisi gerçekleştiğinde 30 dakika boyunca cama yapışık kalarak kendi güvenliği sağlar. Yorulmadan cam temizlemenizi sağlayan ürünün manuel ve otomatik olmak üzere iki modu mevcut.

Sağlam tasarımı ile uzun yıllar boyunca size eşlik eden ve kolay kullanılan Mayıs Cam Temizleme Robotu'nu satın almak için sizi böyle alalım.

4. En zorlu alanları kolayca temizleyen: Weiyo Cam Temizleme Robotu

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En uygun cam silme robotu modelleri arasında yer alan Weiyo Cam Temizleme Robotu, yapay zeka W3.0 teknolojisine sahip. Cam yüzeydeki çerçeveleri otomatik olarak algıladığı için silme hattını buna göre planlar. 360 derece dönme özelliği ile temiz vantuzu aynı bölgenin üzerinden defalarca geçerek mükemmel temizliğe ulaşmanızı sağlar. 2700 Pa güç kapasitesi, camları en ince ayrıntısına kadar temizler. Ürün, duvar, seramik ve her türlü cam yüzeyde temizlik yapmanıza olanak verir. 20 dakika çalışma süresi bulunan robot, uzun yıllar size eşlik eder. Uzaktan kumandayla kontrol edilebilen ürün, askı aparatı sayesinde düşmeden güvenli temizlik yapar.

Weiyo Cam Temizleme Robotu hakkında bilgi almak ve sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Detaylı temizlik sunan: Junlucki Cam Temizleme Robotu

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En iyi cam temizleme robotu listemizde sırada Junlucki Cam Temizleme Robotu var. Sağlam tokalı güvenlik ipi, ürünü camın dış yüzeyinde kullanmanızı sağlar. Düşme önleme algoritması olduğu için güç kesintisi yaşadığında 25 dakika boyunca cama yapışık kalarak kendi güvenliğini sağlar. Cam yüzeyleri muhteşem şekilde temizleyen ürün, kumanda ile uzaktan kontrol etmenize imkan verir. MEMS algılama desteği de olan ürün, cam silme işlemini bitirdikten sonra otomatik olarak başlangıç noktasına geri döner. Dayanıklı tasarımıyla uzun yıllar boyunca kullanılır.

Pencere temizliğini kolaylaştıran Junlucki Cam Temizleme Robotu'nu sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Sessiz çalışan: Satsat Cam Temizleme Robotu

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Sizin için seçtiğimiz cam silme robotu önerilerinden biri de Satsat Cam Temizleme Robotu. Ürün, 7.2 cm ultra ince gövdesi ile hem az yer kaplar hem kusursuz temizlik sunar. Akıllı planlama özelliği, çerçeveleri algılayarak otomatik rota çizer. Düşük ses düzeyi ile gürültü kirliliğini azaltan robot, yüksek emiş gücü sayesinde cam yüzeyinde su lekesi bırakmaz. 360 derece dönebildiğinden en zor alanları kolayca bile temizler. Somut kilit güç konektörü, ısınmayı engelleyerek robotun güvenliğini sağlar. Uzun süre kullanabileceğiniz ürünü uzaktan kumandayla kolayca kontrol edebilirsiniz.

Şık tasarıma sahip Satsat Cam Temizleme Robotu'nu satın almak için sizi böyle alalım.

7. Güçlü motor gücü olan: Fournyaa Cam Temizleme Robotu

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Fournyaa Cam Temizleme Robotu'nda 3 çeşit temizleme modu bulunur. Akıllı planlama özelliği ile cam yüzeydeki çerçeveleri otomatik algılar ve temizlik rotası çizer. 60dB ses düzeyiyle gürültü kirliliğini azaltan ürün, güçlü motoru sayesinde ayna gibi camlara kavuşmanızı sağlar. Yüksek emiş gücü, su lekesi bırakmaz. 360 derece dönebilme özelliği ile cam yüzeyini derinlemesine temizler. Çift güvenlik koruması bulunan ürün, kumandayla uzaktan kontrol edilebilir. Camın dış yüzeyini temizlerken güvenlik halatını takarak ürünün düşüp kırılmasını önleyebilirsiniz.

ABS malzeme ile üretilen Fournyaa Cam Temizleme Robotu hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Estetik duruşu ile: Hobot 388 Cam Temizleme Robotu

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Cam silme robotu kullananlar yorumlarında yer alan Hobot 388 Cam Temizleme Robotu, ev işlerinin en zoru olan cam silme derdinden sizi kurtarır. Vakum yaparak cam yüzeye tutan ürün, derinlemesine temizlik yapar. Yapay zeka özelliği sayesinde yüzeyi tarayarak kendi rotasını belirleyen robot, cep telefonuyla uygulama üzerinden ya da uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. 67dB ses seviyesi olduğu için sessiz çalışır. Cam temizleme işini sizin yerinize gerçekleştiren robot, dayanıklı yapısı ile uzun süre kullanılır.

20 dakika temizleme süresine sahip Hobot 388 Cam Temizleme Robotu'nu detaylı incelmek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

9. Benzersiz temizlik deneyimi sunan: Xiaomi Ddc55 Hutt Cam Temizleme Robotu

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Sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri ise Xiaomi Ddc55 Hutt Cam Temizleme Robotu. Yüksek kaliteli materyallerle üretilen ürün, uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde size eşlik eder. Yapay zeka teknolojisi sayesinde engelleri algılayarak rota belirler. Böylece daha hızlı ve temiz cam silme işlemi gerçekleştirir. Düşük ses seviyesi, rahatsız olmanızı engeller. Yüksek nano temizlik bezi ise lekesiz ve iz bırakmadan temizlik yapar. 2 saatlik dolum ile %100 şarj olan ürün, 20 dakika boyunca kesintisiz çalışabilir.

Benzersiz tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi Ddc55 Hutt Cam Temizleme Robotu'nu satın almak için sizi böyle alalım.

10. 360 derece dönebilen: Robogil Clara Cam Temizleme Robotu

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Sizin için seçtiğimiz son ürün olan Robogil Clara Cam Temizleme Robotu, 360 derece dönebilme özelliğiyle mükemmel temizlik sunar. 3 parçalı paspası, cam yüzeyde leke ve su izi bırakmaz. Ürün; fayans, cam, parke ve mermer gibi yüzeylerde kullanılabilir. Elektrik kesintisi alarmı, güç ile sorun yaşandığında sizi uyararak robotun zarar görmesini önler. Güç kaybı yaşadığı zaman 30 dakika boyunca emiş gücünü kullanmaya devam eder. Kumandayla uzaktan kontrol edilebilen robota dilediğiniz an müdahale edebilirsiniz.

50dB ses düzeyine sahip Robogil Clara Cam Temizleme Robotu hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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