Cam şişede torpil patlattılar! 3 çocuk yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A.B., Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu. Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlaması 3 çocuk, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan A.B. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Y.D. ise Ünye Devlet Hastanesi’ne sevk edil. Durumu ağır olan A.B.'nin sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

BABA İSYAN ETTİ

Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul B. (36), ''Dün saat 14.00 sıralarında çocuklar, cam şişesinin içinde torpili koyuyorlar ve yakıyorlar. Benim çocuğum da o sırada telefonla video çekiyormuş. O sırada şişenin patlamasıyla oğlum ve diğer çocuklar yaralandı. Bizi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Oğlum sol gözünü kaybetti. Bunun yasak olmasını bile bile satanların ceza almasını istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Çocuklar bu torpil olayını da sosyal medyada görüp yapmışlar. Çocuklarınıza bilgisayar, telefon veya tablet vermeyin” dedi.