HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cam şişede torpil patlattılar! 3 çocuk yaralandı

Cam şişede torpil patlattılar! 3 çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Ordu Ünye'de yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı. Çocuklardan durumu ağır olan 14 yaşındaki A.B.'nin sol gözü, görme yetisini kaybetti. Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan 36 yaşındaki baba Ertuğrul B., "Bunun yasak olmasını bile bile satanların ceza almasını istiyoruz" dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A.B., Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu. Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlaması 3 çocuk, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan A.B. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Y.D. ise Ünye Devlet Hastanesi’ne sevk edil. Durumu ağır olan A.B.'nin sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

BABA İSYAN ETTİ

Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul B. (36), ''Dün saat 14.00 sıralarında çocuklar, cam şişesinin içinde torpili koyuyorlar ve yakıyorlar. Benim çocuğum da o sırada telefonla video çekiyormuş. O sırada şişenin patlamasıyla oğlum ve diğer çocuklar yaralandı. Bizi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Oğlum sol gözünü kaybetti. Bunun yasak olmasını bile bile satanların ceza almasını istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Çocuklar bu torpil olayını da sosyal medyada görüp yapmışlar. Çocuklarınıza bilgisayar, telefon veya tablet vermeyin” dedi.

643048b79ef269ffb0a9351b4e58b989

TORPİLİN PAKETİ 13 LİRA

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle torpil satışı yasak olmasına rağmen, bazı bakkallarda ve işletmelerde torpil satışları devam ediyor. Özellikle çocuklar tehlikeli olan torpilli kolayca satın alabiliyor. İçerisinde 40 adet torpilin bulunduğu paketler, bazı bakkallarda 13 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliğiGökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da mobilya fabrikasında patlama!
Ankara'da fabrikada patlama!
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 863 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 863 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'de hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
'Ebu Hanzala' kod adlı DEAŞ üst düzey yöneticisi Halis Bayancuk hakkında karar verildi
'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında karar verildi
Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Korktuğunuz kapınıza gelmesin
'Korktuğunuz kapınıza gelmesin'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.