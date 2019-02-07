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Cam takmaya geldi, çöken binanın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

KARTAL'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi.

Cam takmaya geldi, çöken binanın altında kaldı

Ramazan EĞRİ -Cemil ÖZDEMİR/-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi.

Kartal'da camcı Volkan Balta (35) dün çöken binanın giriş katındaki işyerine cam takmaya gitmişti. Volkan Balta ve çırağı işlerini bitirdi. Balta ellerini yıkamak için işyerinde kaldı, çırağı ise sokağa çıktı. Tam bu anda çökme meydana geldi. Çırağı kaçmayı başarırken Balta çöken binanın altında kaldı. Camcı Volkan Balta'nın yakınları iyi haber almak enkaz alanında bekliyor. Balta'nın esnaf arkadaşı Mecit Karapınar, "Dün saat galiba 15.30 gibi o binanın camlarını değiştirmek için gitmiş. İşini bitirdikten sonra çırağa 'sen git ben geliyorum' demiş. Ellerini yıkayacağını söylemiş, daha sonra bina çökmüş. İnşallah iyi bir haber bekliyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

Cam takmaya geldi, çöken binanın altında kaldıCam takmaya geldi, çöken binanın altında kaldıCam takmaya geldi, çöken binanın altında kaldı

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