HABER

Cam takmaya geldi, çöken binanın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

KARTAL'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi.

Ramazan EĞRİ -Cemil ÖZDEMİR/-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi. Kartal'da camcı Volkan Balta (35) dün çöken binanın giriş katındaki işyerine cam takmaya gitmişti. Volkan Balta ve çırağı işlerini bitirdi. Balta ellerini yıkamak için işyerinde kaldı, çırağı ise sokağa çıktı. Tam bu anda çökme meydana geldi. Çırağı kaçmayı başarırken Balta çöken binanın altında kaldı. Camcı Volkan Balta'nın yakınları iyi haber almak enkaz alanında bekliyor. Balta'nın esnaf arkadaşı Mecit Karapınar, "Dün saat galiba 15.30 gibi o binanın camlarını değiştirmek için gitmiş. İşini bitirdikten sonra çırağa 'sen git ben geliyorum' demiş. Ellerini yıkayacağını söylemiş, daha sonra bina çökmüş. İnşallah iyi bir haber bekliyoruz" dedi.

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor... Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik’teEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik’te
Oflu Başkan, çöken binadan yaralı kurtulan hemşehrilerini ziyaret ettiOflu Başkan, çöken binadan yaralı kurtulan hemşehrilerini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

Antalya'da kahreden görüntü!

Antalya'da kahreden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.