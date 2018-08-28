Cam Tarihi Kongresi İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - 21. Uluslararası Cam Tarihi Kongresi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde, 3-7 Eylül'de gerçekleştirilecek.
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak kongreye, bu yıl 27 ülkeden cam tarihi konusunda uzman 115 bilim insanı katılacak.
Üç yılda bir gerçekleştirilen kongre, dünyanın cam tarihi konusundaki uzman bilim insanlarını, konuyla ilgili arkeologları, sanat tarihçilerini, sanatçıları, koleksiyoncuları, müze küratörlerini ve sanat eseri restoratörlerini bir araya getirecek.
Kongre, bilim insanlarına yaptıkları çalışmaları ve bulgularını paylaşma imkanı vermenin yanında, gerçekleştirdiği inceleme gezileriyle de bilgi paylaşımını sağlayan bir platform özelliğini taşıyor.
Antikite'den bugüne camın tarihsel gelişimini ve estetik özelliklerini, kullanım çeşitliliği doğrultusunda araştırmayı, konu hakkındaki bilgileri geliştirmeyi ve paylaşmayı ilke edinen kongreler, daha önce Berlin, Şam, Londra, Prag, Amsterdam, Nancy, Madrid, Basel, Viyana, Hollanda, Venedik, Milano, New York, Corning, Antwerp, Selanik, Piran ve Fribourg'da gerçekleştirilmişti.
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