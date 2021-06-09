Cam Tavanlar 5. tanıtım videosu yayınlandı! "Bir adım atacağım, çok heyecanlıyım"

Cam Tavanlar dizisi 9 Haziran'dan itibaren Show TV'de 20.00'da yayın hayatına başlıyor. Sezonun iddialı yapımlarından olan dizi, ödüllü ve popüler oyuncularıyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde ekranların tanınan simaları Bensu Soral ile Kubilay Aka yer alıyor. Aynı zamanda dizide Hatice Aslan, Gizem Erdem, Cevdet Arıcılar ve Şehnaz Bölen Taftalı gibi ödüllü oyuncular dikkat çekiyor.

"BİR ADIM ATACAĞIM, ÇOK HEYECANLIYIM"

Dizide işkolik Leyla karakterine hayat veren Bensu Soral'ın Cam Tavanlar 5. tanıtım videosunda "Bir adım atacağım, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandığı duyuluyor. Cam Tavanlar'ın 5. tanıtım videosunda Leyla'nın şirket içerisinde söz sahibi olduğu belli olurken Cem ile (Kubilay Aka) tatlı atışmalarının yaşanacağının sinyali veriliyor.

Cam Tavanlar 9 Haziran (bu akşam) Show TV'de 20.00'da ekranlarda olacak. Dizi, kaçıran seyirciler için 22.30'da tekrar yayınlanacak.

CAM TAVANLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Cam Tavanlar dizisinde iş hayatında kendi imkanları sayesinde kariyer yapan genç kadın Leyla'nın (Bensu Soral) yaşamı işlenmektedir. Leyla tam bir işkoliktir. Diğer tarafta ise istediğini çaba göstermeden elde etmiş Cem (Kubilay Aka) vardır. Cem prestijli bir ailenin oğludur.