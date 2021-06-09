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Cam Tavanlar 5. tanıtım videosu yayınlandı! "Bir adım atacağım, çok heyecanlıyım"

09.06.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Benro Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Cam Tavanlar dizisi bu akşam (9 Haziran) Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Cam tavanlar dizisinin 5. tanıtım videosu yayınlandı! Leyla'nın "Bir adım atacağım, çok heyecanlıyım" sözleri duyuluyor.

Cam Tavanlar 5. tanıtım videosu yayınlandı! "Bir adım atacağım, çok heyecanlıyım"

Cam Tavanlar dizisi 9 Haziran'dan itibaren Show TV'de 20.00'da yayın hayatına başlıyor. Sezonun iddialı yapımlarından olan dizi, ödüllü ve popüler oyuncularıyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde ekranların tanınan simaları Bensu Soral ile Kubilay Aka yer alıyor. Aynı zamanda dizide Hatice Aslan, Gizem Erdem, Cevdet Arıcılar ve Şehnaz Bölen Taftalı gibi ödüllü oyuncular dikkat çekiyor.

"BİR ADIM ATACAĞIM, ÇOK HEYECANLIYIM"

Dizide işkolik Leyla karakterine hayat veren Bensu Soral'ın Cam Tavanlar 5. tanıtım videosunda "Bir adım atacağım, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandığı duyuluyor. Cam Tavanlar'ın 5. tanıtım videosunda Leyla'nın şirket içerisinde söz sahibi olduğu belli olurken Cem ile (Kubilay Aka) tatlı atışmalarının yaşanacağının sinyali veriliyor.

Cam Tavanlar 9 Haziran (bu akşam) Show TV'de 20.00'da ekranlarda olacak. Dizi, kaçıran seyirciler için 22.30'da tekrar yayınlanacak.

Cam Tavanlar 5. tanıtım videosu yayınlandı!

CAM TAVANLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Cam Tavanlar dizisinde iş hayatında kendi imkanları sayesinde kariyer yapan genç kadın Leyla'nın (Bensu Soral) yaşamı işlenmektedir. Leyla tam bir işkoliktir. Diğer tarafta ise istediğini çaba göstermeden elde etmiş Cem (Kubilay Aka) vardır. Cem prestijli bir ailenin oğludur.

Leyla ile Cem arasında yaşanan tatlı atışmalar, rekabet ve intikam dizinin ana konusudur. Peki bu atışmalar aşka dönüşecek midir? Cam Tavanlar ilk bölümüyle bu akşam Show TV'de...

CAM TAVANLAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cam Tavanlar dizisinin kadrosunda popüler ve ödüllü birçok oyuncu bulunmaktadır. Dizi kaliteli oyuncularıyla dikkat çekmiştir. İşte Cam Tavanlar'da yer alan oyuncular:

Bensu Soral - Leyla
Kubilay Aka - Cem
Hatice Aslan - Süreyya
Utku Ateş - İskender
Ahmet Melih Yılmaz - Şinasi
Beril Kayar - Aylin
Ayten Soykök
Mehmet Bilge Aslan
Şifanur Gül
Alper Kut
Aziz Caner İnan
Gizem Erdem
İsmail Karagöz
Şehnaz Bölen Taftalı
Cevdet Arıcılar


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Hatice Aslan Kubilay Aka
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