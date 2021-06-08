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  4. Cam Tavanlar dizisinde rol alan Alper Kut kimdir? Alper Kut kaç yaşında?

Cam Tavanlar dizisinde rol alan Alper Kut kimdir? Alper Kut kaç yaşında?

08.06.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelen yeni dizi Cam Tavanlar ile izleyici karşısına çıkan Alper Kut, önce hukuk fakültesini kazanmış ancak daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne geçiş yapmıştır. Alper Kut, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Başrollerinde Bensu Soral Baş ve Kubilay Aka’nın yer aldığı yeni yaz dizisi Cam Tavanlar’da rol alan Alper Kut, birçok başarılı yapımda yer almış bir isimdir. Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kalbim Seni Seçti, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol olan başarılı oyuncu Alper Kut, 58 yaşındadır.

Alper Kut kimdir?

Alper Kut, 25 Ekim 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Önce Ankara'da Veteriner fakültesinde okudu, ertesi sene tekrar imtihana girerek İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Aynı zamanda Tiyatro bölümünü de kazandı ve tercihini tiyatrodan yana yaptı.
Alper Kut, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Bakırköy Devlet Tiyatrosu’nda işe başladı.
Tiyatro ile ilgilenirken babasının vefatı dolayısı ile 6 yıl kadar tiyatrodan uzak kalıp iş adamlığına soyundu. Hatta Genç İş Adamları Derneği kurucu üyesi bile olup 3. Dönem başkanlığını bile yaptı.
Alper Kut, 6 Haziran 2012 tarihinde tiyatrocu Devrim Yakut ile evlendi.

TİYATROLARI

TİYATROLARI
Pir Sultan Abdal - Kaç Baba Kaç - Külhanbey Müzikali - Carrar Ananın Silahları - Antigone - Kuşlar - Belgelerle Kurtuluş Savaşı

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2019 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tahsin Façalı) // 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Baron Murat Argın) // 2014 – Günahkar (Fikret) // 2013 – Kahireli Palas (Kemal) // 2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Avukat) // 2011 – Kalbim Seni Seçti (Ümit)
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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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