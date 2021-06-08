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Cam Tavanlar dizisinin İnci’si Ayten Soykök kimdir? Ayten Soykök kaç yaşında?

08.06.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayten Soykök, 9 Haziran Çarşamba günü izleyici ile buluşan yeni yaz dizisi Cam Tavanlar’da İnci karakterine hayat veriyor. Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Ayten Soykök, sektöre ilk olarak “Baba Evi” dizisindeki rolü ile girmiştir. Rol aldığı yapımlarda oyunculuğu ile dikkat çeken Ayten Soykök, şimdi de yeni dizi Cam Tavanlar ile izleyici karşısına çıkıyor.

Cam Tavanlar dizisinin İnci’si Ayten Soykök kimdir? Ayten Soykök kaç yaşında?

Başrollerinde Bensu Soral Baş ve Kubilay Aka’nın yer aldığı Cam Tavanlar dizisinde İnci karakterine hayat veren Ayten Soykök, başarılı bir televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Birçok yapımda kendine yer bulan Ayten Soykök, en son büyük bir ilgiyle takip edilen “Sen Anlat Karadeniz” dizisinde Nilüfer karakterini canlandırmıştır.

AYTEN SOYKÖK KİMDİR?

2 Şubat 1975 tarihinde İstanbul’da doğmuş olan usta oyuncunun tam adı Ayten Soykök Tokgöz’dür.

Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Ayten Soykök ilk oyunculuk deneyimini 1997 senesinde Baba Evi dizisi ile gerçekleştirmiştir.

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Ardından Ruhsar, Sıdıka, Ayrılsak da Beraberiz, Tatlı Hayat, Bulut Bey, Sırlar Dünyası, Giz, Hürrem Sultan, Doktorlar, Dudaktan Kalbe, Lale Devri ve Aşktan Kaçılmaz gibi birçok dizide rol almıştır.

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Sinema dünyasında da birçok filmde rol alan Ayten Özkök’ün rol aldığı filmler; Üçüncü Sayfa, Abuzer Kadayıf, Kayıp Cennet İnsanları, Rating Kasabası ve Kelebeğin Rüyası’dır.

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2018 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan “Kalbimin Sultanı” dizisinde Cevri Kalfa karakterini canlandırmıştır.

2019 yılında, ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi “Sen Anlat Karadeniz” oyuncu kadrosuna eklenerek Nilüfer karakterini canlandırmıştır.

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Ayten Soykök, ressam Cemal Soykök ile evlidir.

Ayten Soykök’ün Rol Aldığı Filmler:

  • 2013 – Kelebeğin Rüyası (Mediha’ın Annesi)
  • 2011 – Kurtuluş Son Durak (Gülnur)
  • 2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Handan Sultan)
  • 2006 – Rating Kasabası
  • 2004 – Kayıp Cennet İnsanları
  • 2003 – Giz (Güneş)
  • 2000 – Abuzer Kadayıf
  • 1998 – Üçüncü Sayfa

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Ayten Soykök’ün Rol Aldığı Diziler:

  • 2019 – Sen Anlat Karadeniz (Nilüfer Tamar)
  • 2018 – Kalbimin Sultanı (Cevri Kalfa)
  • 2014 – Aşktan Kaçılmaz
  • 2010 – 2013 Lale Devri (Reyhan)
  • 2007 – 2008 Dudaktan Kalbe (Enise)
  • 2006 – Doktorlar (Ebru)
  • 2004 – Çemberimde Gül Oya (Mine)
  • 2003 – Giz (Güneş)
  • 2003 – Hürrem Sultan (Hatice Sultan)
  • 2003 – Mühürlü Güller

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  • 2002 – Bulut Bey (Tuba)
  • 2002 – Sırlar Dünyası/Sır Kapısı
  • 2001 – Tatlı Hayat (Zarife)
  • 1999 – 2002 Ayrılsak da Beraberiz
  • 1997 – Yasemince
  • 1997 – Sıdıka (Arzum)
  • 1997 – Ruhsar
  • 1997 – Baba Evi (Özlem)

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