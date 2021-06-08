Cam Tavanlar dizisinin İnci’si Ayten Soykök kimdir? Ayten Soykök kaç yaşında?

Başrollerinde Bensu Soral Baş ve Kubilay Aka’nın yer aldığı Cam Tavanlar dizisinde İnci karakterine hayat veren Ayten Soykök, başarılı bir televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Birçok yapımda kendine yer bulan Ayten Soykök, en son büyük bir ilgiyle takip edilen “Sen Anlat Karadeniz” dizisinde Nilüfer karakterini canlandırmıştır.

AYTEN SOYKÖK KİMDİR?

2 Şubat 1975 tarihinde İstanbul’da doğmuş olan usta oyuncunun tam adı Ayten Soykök Tokgöz’dür.

Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Ayten Soykök ilk oyunculuk deneyimini 1997 senesinde Baba Evi dizisi ile gerçekleştirmiştir.

Ardından Ruhsar, Sıdıka, Ayrılsak da Beraberiz, Tatlı Hayat, Bulut Bey, Sırlar Dünyası, Giz, Hürrem Sultan, Doktorlar, Dudaktan Kalbe, Lale Devri ve Aşktan Kaçılmaz gibi birçok dizide rol almıştır.

Sinema dünyasında da birçok filmde rol alan Ayten Özkök’ün rol aldığı filmler; Üçüncü Sayfa, Abuzer Kadayıf, Kayıp Cennet İnsanları, Rating Kasabası ve Kelebeğin Rüyası’dır.

2018 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan “Kalbimin Sultanı” dizisinde Cevri Kalfa karakterini canlandırmıştır.