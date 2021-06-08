Cam Tavanlar dizisinin İskender’i Utku Ateş kimdir? Utku Ateş kaç yaşında?

Birçok reklam filminde yer alan Utku Ateş, oyunculuk kariyerine ilk olarak Kurt Seyit ve Şura dizisi ile başladı. Daha sonra birkaç irili ufaklı dizide de yer alan Utku Ateş, şimdi de izleyici karşısına Cam Tavanlar dizisi ile çıkıyor.

Utku Ateş kimdir?

Utku Ateş, 1 Ocak 1990, İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. Ayrıca Akademi 35,5 Temel Oyunculuk Atölyesinde eğitim aldı.

Utku Ateş, oyunculuk kariyerine ilk kez Kurt Seyit ve Şura dizisi ile adım atmıştır. Star TV ekranlarında yayınlanan kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyuncuların yer aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde, dizi final yapana kadar yer aldı.

Aktif olarak Anadolu Hayat, Flo, Ruffles, Halley, Knorr, Turkcell, Algida, Beko ve Paşabahçe gibi önemli markaların reklam filmlerinde kamera karşısına geçmiş, 2018'de “Ege'nin Hamsisi” dizisinde Rehber Sinan karakterini canlandırmıştır.

Utku Ateş, 2019 yılında Kuzgun dizisi kadrosunda yer almıştır.