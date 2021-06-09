MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cam Tavanlar dizisinin Suna’sı Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül kaç yaşında ve nereli?

Cam Tavanlar dizisinin Suna’sı Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül kaç yaşında ve nereli?

09.06.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şifanur Gül, Show TV ekranlarında 9 Haziran Çarşamba günü izleyici ile buluşan yeni dizi Cam Tavanlar’ın kadrosunda yer alıyor. Cam Tavanlar dizisinde Suna karakterine hayat veren Şifanur Gül, daha önce Sevdim Seni Bir Kere adlı dizide rol almıştır. Şifanur Gül kimdir?

Şifanur Gül, şimdilerde Show TV ekranlarında izleyici karşısına geçen yeni dizi Cam Tavanlar’ın oyuncu kadrosunda yer alıyor. Cam Tavanlar dizisindeki Suna karakteri ile oldukça ilgi çeken Şifanur Gül, son zamanların en çok aranan isimleri arasında bulunuyor.

Şifanur Gül kimdir?

Şifanur Gül, 1999 doğumludur. Şifanur Gül, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.
Mezun olduktan sonra kameralar karşısına ilk kez 2019 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisindeki Eylül karakteri ile çıkmıştır.
Şimdilerde başrollerinde Bensu Soral Baş ve Kubilay Aka’nın yer aldığı yeni yaz dizisi Cam Tavanlar’da Suna karakterine hayat vermektedir.

Yer aldığı diziler

Yer aldığı diziler
2021 – Cam Tavanlar (Suna) // 2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Eylül)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den bikinili tatil pozu! Beğeni yağdı

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den bikinili tatil pozu! Beğeni yağdı

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Bizde dizi yapan adam bana...

Bizde dizi yapan adam bana...

Mine Tugay'dan bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Mine Tugay'dan bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.