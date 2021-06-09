Cam Tavanlar dizisinin Suna’sı Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül kaç yaşında ve nereli?

Şifanur Gül, şimdilerde Show TV ekranlarında izleyici karşısına geçen yeni dizi Cam Tavanlar’ın oyuncu kadrosunda yer alıyor. Cam Tavanlar dizisindeki Suna karakteri ile oldukça ilgi çeken Şifanur Gül, son zamanların en çok aranan isimleri arasında bulunuyor.

Mezun olduktan sonra kameralar karşısına ilk kez 2019 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisindeki Eylül karakteri ile çıkmıştır.