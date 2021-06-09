Cam Tavanlar dizisinin Suna’sı Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül kaç yaşında ve nereli?

Şifanur Gül, şimdilerde Show TV ekranlarında izleyici karşısına geçen yeni dizi Cam Tavanlar’ın oyuncu kadrosunda yer alıyor. Cam Tavanlar dizisindeki Suna karakteri ile oldukça ilgi çeken Şifanur Gül, son zamanların en çok aranan isimleri arasında bulunuyor.
Şifanur Gül kimdir?
Şifanur Gül, 1999 doğumludur. Şifanur Gül, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.
Mezun olduktan sonra kameralar karşısına ilk kez 2019 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisindeki Eylül karakteri ile çıkmıştır.
Şimdilerde başrollerinde Bensu Soral Baş ve Kubilay Aka’nın yer aldığı yeni yaz dizisi Cam Tavanlar’da Suna karakterine hayat vermektedir.
Yer aldığı diziler
2021 – Cam Tavanlar (Suna) // 2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Eylül)
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