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Cam terasa, turistlerden yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:44 | Son Güncelleme

HATAY'ın Altınözü ilçesinde 78 metrekare büyüklüğündeki cam teras, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.  Altınözü Kaymakamlığı, Altınözü Belediyesi ve DOĞAKA işbirliğiyle ilçe turizmine katkı sağlamak amacıyla 15 Temmuz Milli İrade Parkı Beyazdere Vadisi üzerinde 78 metrekare büyüklüğünde cam teras yapıldı.

Halil İbrahim KARAÇAY- Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde 78 metrekare büyüklüğündeki cam teras, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Altınözü Kaymakamlığı, Altınözü Belediyesi ve DOĞAKA işbirliğiyle ilçe turizmine katkı sağlamak amacıyla 15 Temmuz Milli İrade Parkı Beyazdere Vadisi üzerinde 78 metrekare büyüklüğünde cam teras yapıldı. 28 Ekim'de açılan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılanan cam terasa özel seyahatler düzenlenmeye başlandı. Hatay’da ilk ve tek olan cam teras, açılışından bu yana 2 bin ziyaretçi ağırladı. Yerden yüksekliği 75 metre uzunluğu ise 16 metre olan terasın büyük ilgi gördüğünü belirten Altınözü Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kayhan Kaplan, Türkiye'de daha uzununun olmadığına dikkat çekti.

'TAMAMEN GÜVENLİ'

8 milimetrelik 3 kat camdan oluşan terasla ilgili bilgiler veren Kaplan, "Güvenlik testleri ve kontrolleri yapıldı. Cam terasımız çelik zemine cam yapıştırma şeklinde yapıldı. Tamamen güvenli. Hafta sonu için Hatay’ın en önemli ziyaret merkezlerinden biri oldu. Açılışı yapıldığından bu yana 2 bini aşkın ziyaretçi cam terası görmeye geldi. Şu ana kadar gelen misafirlerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Her gelen, bir daha geliyor. Hatay’ın çeşitli yerlerinde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Teras Hatay için iyi bir cazibe merkezi oldu. Tur şirketlerinin de ilgisini çekmeye başladık, 40 tur şirketi günübirlik şekilde terasa ziyaretçi getirmek istiyor" dedi.

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