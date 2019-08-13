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Cam terasta 450 metre yükseklikte bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda, 450 metre yükseklikte kurulan cam terasta bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda, 450 metre yükseklikte kurulan cam terasa ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gelenler, cam terası ziyaret etmeden ilçeden ayrılmıyor. Terası ziyaret eden tatilcilerden çoğu, yüksekliği nedeniyle terasa çıkarken tedirginlik yaşıyor.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla ilçeye gelen gurbetçilerin cam terası ziyaret etmeden ilçeden ayrılmadıklarını söyledi.

Başkan Civelek, bayramın ikinci günü iki bin kişinin ziyaret ettiği cam terası, bayram tatili boyunca 10 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

- Hedef yıllık 300 bin ziyaretçi

Cam teras için reklam çalışmalarına başlayacaklarını belirten Civelek, şunları kaydetti:

"Azdavay Belediyesi olarak işlettiğimiz Azdavay Çatak Kanyonu Cam Teras'ın yol sorunu çözüldü. Çevre düzenlemesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Doğal dokuya zarar vermeden teras etrafına çevre düzenlemesi ile kafeterya türü, ziyaretçilerimizin dinlenebileceği mekanlar yapacağız. Bu çalışmalarımızın bitmesinin ardından yapacağımız reklam kampanyası ile yıllık 300 bin ziyaretçi çekmeyi hedefliyoruz."

Bayram tatili için İstanbul'dan köyüne gelen Mustafa Bakırcı da, "Ailemle beraber her sene terası ziyaret ediyoruz. Bu sene geldiğimizde yolun yapıldığını gördük. Çok güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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Azdavay cam teras KASTAMONU

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