ABDULHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde restoran işleten Saniye Göker tarafından bir ay önce başlatılan "askıda yemek" uygulaması ile ihtiyaç sahipleri ücretsiz karınlarını doyuruyor.

19 yıllık iş yerinin camındaki "Askıda yemeğimiz vardır, ihtiyacı olan içeriye gelebilir" yazısının yanına asılan yemek fişlerini görünce önce şaşıran müşteriler, yemek yedikten sonra uygulamaya destek veriyor.

Restoranın sahibi Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetede bir Osmanlı geleneği olduğunu öğrendiği "askıda yemek" uygulamasını iş yerinde gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Bir müşterisinin "Abla benim için bir garibanı doyurur musun?" diyerek ücretini ödemesiyle bu geleneği günümüzde de canlandırma kararı aldıklarını belirten Göker, şöyle devam etti:

"Bu müşterimizle uygulama da başlasın, dedim. O fişi iş yerimizin camına astık. Baktık talep fazla, fişi gören soruyor, 'Bu ne?' diye. Biz de uygulamayı anlattık, 'İhtiyacı olan, hastası olan, yolda kalan, öğrencimiz, garibanımız gelsin, fişi koparsın' dedik. Yemek için gelen müşterim bir kişilik yemek yiyor, 2 kişilik veya 4 kişilik, artık gönlünden ne koparsa o kadar para ödüyor. Biz fişi restoranımızın camına asıyoruz. İhtiyacı olan hiçbir şey söylemeden, o fişi alıp yemeğini yiyor, fişini bırakıp gidiyor. Ne hayır yapan diğerini, ne de ihtiyaç sahibi hayır yapanı biliyor. Biz sadece vesile oluyoruz."