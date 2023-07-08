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Cama yazdığı yazı herkesi şaşırttı 'Sayın' diye başladı... Çeklere varana kadar her şeyi gitmiş! 'Resmi konuşmamız gerekirse 600 bin TL'

08.07.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Hatay’da, enkaz halindeki iş yerinden 600 bin TL değerindeki eşyaları ve çekleri çalınan Eyüp Özbek, ‘Sayın hırsız, ofisimden çaldığın malzemeleri bana geri sat’ yazısıyla hırsızlara seslendi. Özbek, çalınan eşyalarının geri gelmeyeceğini bilerek bu yazıyı yazdığını ifade etti.

Cama yazdığı yazı herkesi şaşırttı 'Sayın' diye başladı... Çeklere varana kadar her şeyi gitmiş! 'Resmi konuşmamız gerekirse 600 bin TL'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Deprem sonrası birçok iş yeri enkaza döndü ve vatandaşlar iş yerlerine giremedi. Bu süreci fırsat bilen hırsızlarsa Hatay’da bazı ev ve iş yerlerini soydu. Deprem sonrası polis ve jandarma ekipleri tarafından çok sayıda hırsız yakalandı. Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi 14. Sokakta Eyüp Özbek’e ait lazer epilasyon merkezi de hırsızların hedefi oldu.

İş yerindeki cihazlar, kombi, petekler, klimalar ve çekler enkaz fareleri tarafından çalındı. Hırsızlar, Özbek’i yaklaşık 600 bin TL’lik zarara uğrattı.

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CAMA YAZDIĞI YAZIYLA SESLENDİ

Özbek, hırsızlara iş yerinin camına yazdığı, ‘Sayın hırsız, ofisimden çaldığın malzemeleri bana geri sat’ yazısıyla seslendi. Hırsızların çaldıkları eşyaları geri getirmeyeceğini bilerek bu yazıyı yazdığını ifade eden Özbek, amacının başka insanların başına aynı olayın gelmemesi için dikkat çekmek olduğunu söyledi.

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"BİNA AĞIR HASARLIYDI, HAYATIMI RİSKE DE ATAMAZDIM"

Hayatını riske atmamak adına iş yerindeki tüm eşyaları çıkartamadığını ifade eden Özbek, “Yaklaşık 8 yıldır bu işi yapıyoruz. 2020 yılında bu iş yerimize taşınmıştık. Deprem olana kadar da her şey çok güzeldi. Deprem olduğu süreçte iş yerimizde çalıştım lakin artçı depremler olduğu için iş yerini tamamen boşaltamamıştık. O süreçte canımızın derdindeydik, eşim 6 aylık hamileydi. Geldiğim zaman da iş yerimden bir takım şeyleri çıkarabildim. Lakin artçı depremler hala devam ediyordu ve OHAL süreci olduğu için 1 saat zamanımız vardı. Canımı da kurtarmayı düşünüyordum, daha doğmamış bir bebeğim vardı. Bina da ağır hasarlıydı, hayatımı riske de atamazdım. O süreçte 1 takım şeyleri çıkarabildim. Geri kalanları çıkaramadım, kapılar yamulmuştu. En son geldiğimde hiçbir şey yoktu” dedi.

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"600 BİN TL ZARARIM VAR"

Hırsızların kendisini 600 bin TL’lik zarara uğrattığına dikkat çeken Özbek, “Kombiler, petekler, çeklerim, klimalar, makinalar, depodaki malzemeler, çerçeveler ve koparamadıkları çerçeveleri kırmışlardı. Çıkaramadıkları levhaları kırmışlar. Aynaları bile sökmeye çalışmışlar, çıkaramayınca kırmışlar. Resmi konuşmamız gerekirse 600 bin TL zararım var” ifadelerini kullandı.

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"ASLINDA CAMA YAZDIĞIM YAZI BİR İSYAN"

İş yerinin camına yazdığı ‘Sayın hırsız, ofisimden çaldığın malzemeleri bana geri sat’ yazısıyla amacının insanların dikkatini çekmek olduğunu belirten Özbek, “Aslında cama yazdığım yazı bir isyan, hiçbir hırsızın beni özel numaradan arayıp, al burada eşyaların var demeyeceğini biliyorum. Bu farelerin tek cesareti insanlar can derdine düşmüşken mazlumların canını değil, eşyalarını da değil aslında umutlarını çalmak, hayallerini çalmak. Çünkü biz burayı kurduğumuzda hayallerimiz vardı, hedefimiz vardı. Canımızla, malımızla uğraşırken şimdi de minik enkaz faresi hırsızlarla uğraştık. Çalınan eşyalar yerine konulur, paramı yeniden kazanırım. Umutlarımızı çaldılar. Bunu yazmamın asıl sebebi bu. Belki bu yazı birkaç kişiyle ulaşabildiyse evlerini gidip kontrol ettiler. Yani bir beklentim yok, benim iş yerimi soyan kişiler yakalanmayabilir ama buna tenezzül eden başkalarını yakalarlar umarım” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hırsız Hatay

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