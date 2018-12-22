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Cama nefesiyle hayat veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 09:30 | Son Güncelleme

BURSA'da seramik ve resim gibi çeşitli sanat dallarıyla ilgilenen Ülfet Didikoğlu, 4 yıl önce sosyal medyada izlediği videodan yola çıkarak cama şekil vermeye başladı.

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) BURSA'da seramik ve resim gibi çeşitli sanat dallarıyla ilgilenen Ülfet Didikoğlu, 4 yıl önce sosyal medyada izlediği videodan yola çıkarak cama şekil vermeye başladı. Camları bin 200 derecede ısıtarak hediyelik süs eşyası yaptığını belirten Didikoğlu, "Nefesimle camlara hayat veriyorum" dedi. Merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi esnafından Ülfet Didikoğlu (38), uzun yıllar seramik ve resim gibi sanat dallarıyla uğraştı. Yıllardır sanatla iç içe olan Didikoğlu 4 yıl önce sosyal medyada cama şekil verilen videoları gördü. Videoları izledikten sonra Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'na başvurarak kısa bir süre eğitim gören Didikoğlu, kendisine mini bir atölye kurarak camlara şekil vermeye başladı. Cama şekil verme süreci için yoğun bir gayret gerektiriyor. Düz boru camlar öncelikle bin 200 derecede eritilerek şekil verilecek kıvama getiriliyor. Cam erime aşamasına geldiğinde ise belli kalıplara oturtularak üflenerek şekil veriliyor. 'SOKAKTAN ŞİŞE TOPLAR YİNE BU İŞİ YAPARIM' İnternetten izlediği video sayesinde meslek sahibi olduğunu dile getiren Didikoğlu, "Ayrı bir sanat dalıyla tanışma fırsatı buldum. Resim, seramik gibi sanatlar da güzel ama cam sanatının içine girdiğinizde ucunu bucağını göremiyorsunuz. Bütün sanat dalları öyle ama cam sanatı daha değişik. Düz boru cam alıyoruz. Camı bin 200 dereceye getirip erimiş bir hale geldikten sonra yavaş yavaş üfleyerek elma armut gibi meyve şekilleri, hayvan figürleri, vazo gibi şeyler yapıyoruz. Boş boru bir cam alıyorum ve buna kendi nefesimle hayat veriyorum. Aşırı derecede bir kazancımız yok ama bu mesleğe gönül verdiğimiz için bırakmaya da niyetimiz yok. Para kazanmasam bile bu sanatı bırakmayı düşünmüyorum. Sokaktan şişe toplayıp bu işi yaparım" dedi.

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