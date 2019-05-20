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Cama üfleyen kadın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

Adana’da alevde cam şekillendirmeden porselene, seramikten çiniye kadar onlarca esere imza atan cam sanatçısı Nehir Özerpalet, Adana Müze Kompleksi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Adana’da alevde cam şekillendirmeden porselene, seramikten çiniye kadar onlarca esere imza atan cam sanatçısı Nehir Özerpalet, Adana Müze Kompleksi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Göbeklitepe projesine de dahil edilen Özerpalet, orada cam ve seramiği birleştirerek çalışmalar yapacak.
Özerpalet, alevde cam şekillendirme sanatı ile üfleme de yaparak tespih, takı, çiçek, böcek, tablo, vazo gibi dekoratif ürünler yapıyor.
Adana Müze Kompleksi’nde cam sanatçısı olarak çalışmalarını sürdüren Özerpalet, “Burada bir cam atölyem var. Müzeye gelen çocuklara geleneksel cam sanatını tanıtıyorum. Alevde cam şekillendirme yapıyorum. Seramikçiyim. Füzyon cam, çini yapıyorum. Burada açık alevde cam çubuklarla cam şekillendirmeyle yapılacak her şeyi yapıyorum. Kolyeler, takılar, dekoratif çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Atık camlardan eserler oluşturuyor
Nehir Özerpalet, atık cam maddeleri kullanarak da eserler oluşturduğunu kaydederek, “Atık şişeleri toplayıp yıkıyoruz. Şalümo dediğimiz alevde onları şekillendirip cam çubuklarla çiçekler, böcekler yaparak vazo gibi dekoratif şeyler ortaya çıkarıyoruz. Atık şeyleri değerlendirip bir şeyler ortaya çıkarabilmek çok önemli. Atık şişleri temizledikten sonra kırıyoruz kaşık, kolye, tabak yapabiliyoruz. Çöpe giden bir şeyi geri dönüşüme alıp malzeme olarak kullanıyoruz. Atölyeme 100 kişilik çocuk grubu geliyor. İçlerinden ikisini sanat alanına kaydırabilirsem hele ki bu cam sanatı olursa bu benim mutluluğum” dedi.
Özerpalet, yaptığı işin alevden, tüpten dolayı tehlikeli görünse de doğru anlatım ve camın doğru yerden tutulmasıyla 2,5 yaşındaki çocuğun bile bu sanatı yaptığını söyledi.

“Yaptığım ürünler kırılmıyor”
Özerpalet, yaptığı tespih çalışmasını şu şekilde anlattı:
“Camda torna olmadan alevde cam şekillendirme dediğimiz her bir tanesi aynı yapılan içerisine altın koyarak bezeme yapar gibi tespih çalışıyorum. Ama en önemlisi imamesini camdan yapıyorum. Yaptığım ürünler kırılmıyor. Kırılmamasının sebebi güzel camla çalışırsanız ve camda tavlama yaparsanız kırılmıyor. Camlar fırınlandıktan sonra son derece kullanışlı.”

“Göbeklitepe’de cam ve seramiği birleştireceğim”
Camın pahalı olduğunu ve Türkiye’de bulunmayan malzemelerle çalışıldığı için kolaylıkla ulaşılamadığını belirten Özerpalet, “Adana Müzesinin en güzel yanı müzeler arasında tek cam atölyesinin burada olması. Ben camı geleneksel işimiz olduğu için çok önemsiyorum. Yoksa ben seramik de, çini de yapıyorum. Aslında bunların hepsi bir bütün seramikle camı karıştırıyorum. Cam demek sır demek. Eritilen camlarla sırlar oluşturuluyor. Seramik ve çininin üzerinde birbirleriyle harmanladığında da çok güzel şeyler çıkıyor. 2019 yılı Göbeklitepe Yılı o projeye dahil edildim. Orada cam ve seramiği birleştireceğim. Oradaki yapılmış eserlerden T şeklinde olan zeminleri seramik üzerindeki figürleri de camdan bunu da atık camdan yapacağım. Camın gelişmesini çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

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