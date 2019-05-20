Cama üfleyen kadın

Adana’da alevde cam şekillendirmeden porselene, seramikten çiniye kadar onlarca esere imza atan cam sanatçısı Nehir Özerpalet, Adana Müze Kompleksi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Göbeklitepe projesine de dahil edilen Özerpalet, orada cam ve seramiği birleştirerek çalışmalar yapacak.

Özerpalet, alevde cam şekillendirme sanatı ile üfleme de yaparak tespih, takı, çiçek, böcek, tablo, vazo gibi dekoratif ürünler yapıyor.

Adana Müze Kompleksi’nde cam sanatçısı olarak çalışmalarını sürdüren Özerpalet, “Burada bir cam atölyem var. Müzeye gelen çocuklara geleneksel cam sanatını tanıtıyorum. Alevde cam şekillendirme yapıyorum. Seramikçiyim. Füzyon cam, çini yapıyorum. Burada açık alevde cam çubuklarla cam şekillendirmeyle yapılacak her şeyi yapıyorum. Kolyeler, takılar, dekoratif çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Atık camlardan eserler oluşturuyor

Nehir Özerpalet, atık cam maddeleri kullanarak da eserler oluşturduğunu kaydederek, “Atık şişeleri toplayıp yıkıyoruz. Şalümo dediğimiz alevde onları şekillendirip cam çubuklarla çiçekler, böcekler yaparak vazo gibi dekoratif şeyler ortaya çıkarıyoruz. Atık şeyleri değerlendirip bir şeyler ortaya çıkarabilmek çok önemli. Atık şişleri temizledikten sonra kırıyoruz kaşık, kolye, tabak yapabiliyoruz. Çöpe giden bir şeyi geri dönüşüme alıp malzeme olarak kullanıyoruz. Atölyeme 100 kişilik çocuk grubu geliyor. İçlerinden ikisini sanat alanına kaydırabilirsem hele ki bu cam sanatı olursa bu benim mutluluğum” dedi.

Özerpalet, yaptığı işin alevden, tüpten dolayı tehlikeli görünse de doğru anlatım ve camın doğru yerden tutulmasıyla 2,5 yaşındaki çocuğun bile bu sanatı yaptığını söyledi.