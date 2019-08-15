HABER

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, evin balkon penceresindeki cama yumruk atan F.E.

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, evin balkon penceresindeki cama yumruk atan F.E. (26) adlı kadın, kaldırıldığı hastanede, aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını kaybetti.
Olay, 9 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında, merkeze bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle evin balkon penceresindeki yumruk atan F.E., kanlar içinde kaldı. Sol kol bilek kısmından yaralanan genç kadın, sağlık görevlilerince ambulansla Adana'daki özel hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden F.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralıOtomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı
Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde ceset bulunduAfyonkarahisar Bolvadin ilçesinde ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Polisleri alarma geçirdi! Adana'da satırlı saldırgan dehşeti!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.