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Çamalanı Şehitliği'nin bakımsızlığı tepki çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye cephesinde ve Toroslar'da cephane ile asker sevkiyatı sırasında şehit düşen Türk- Alman askerlerin mezarının yer aldığı Çamalan Şehitliğinin bakımsızlığı, ziyaretçilerin tepkisini çekiyor.

Çamalanı Şehitliği'nin bakımsızlığı tepki çekiyor

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye cephesinde ve Toroslar'da cephane ile asker sevkiyatı sırasında şehit düşen Türk- Alman askerlerin mezarının yer aldığı Çamalan Şehitliğinin bakımsızlığı, ziyaretçilerin tepkisini çekiyor.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Suriye cephesinde ve Toroslar'da cephane ile asker sevkiyatı yapılırken şehit düşen Türk- Alman askerleri için yaptırılan şehitliğin bakımsızlığı ziyaretçileri üzdü. Şehitlikte, mermer üzerindeki asker isimlerinin silinmek üzere olduğunu görenler, yetkililerin durumu düzeltmesini istedi. Yöre halkı ve ziyaretçiler, sosyal medyadan yaptıkları şikayetlerle yetkililerin bir an önce şehitlikte düzenleme yapmasını istedi.
Çamalan Şehitliği en son 27 Mayıs 1994 tarihinde düzenlenerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılmıştı. Mehmetçik Anıtı'nında yer aldığı şehitliğin Türk bölümünde 300 Türk şehit, Alman bölümünde ise 20 Alman askerinin adı bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Çamalanı Şehitliği'nin bakımsızlığı tepki çekiyor

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