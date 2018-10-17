Çamaşır asan yeğenine cinsel saldırıdan tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)- BURSA'da oturan H.A. (60), terasta çamaşır asan yeğeni B.A.'ya (21) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda H.A., üst katta oturan ve terasta çamaşır asan üniversite öğrencisi yeğeni B.A.'nın yanına gitti. H.A., iddiaya göre, bir süre çamaşır asarken izlediği yeğenine, daha sonra yanına yaklaşarak cinsel taciz ve saldırıda bulundu. H.A., yeğeninin tepki göstermesi üzerine kaçtı. Polise başvuran B.A., amcasının çamaşır asarken kendisini bir süre izlediğini, sonra yanına gelerek saldırıp taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olduğunu söyledi.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A.'nın şikayeti üzerine amca H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A., 'cinsel saldırı ve taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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