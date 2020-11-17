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Çamaşır asarken düşen genç kız hayatını kaybetti

17.11.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çamaşır asarken 5 katlı evin balkonundan düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Ceylan Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın 5’inci katında yaşandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çamaşır asarken 5 katlı evin balkonundan düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Ceylan Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın 5’inci katında yaşandı. İddiaya göre çamaşır asarken dengesini kaybeden 17 yaşındaki Yıldız Sertdemir, 5’inci kattan beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa merkezdeki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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