Çamaşır asma derdine son veren en iyi çamaşır kurutma makineleri

Çamaşır kurutmak zaman alan bir ev işi. Acil yıkanıp kuruması gereken çamaşırlar için hayat kurtarıcı olan kurutma makineleri, aynı zamanda kurutma işlemi için geniş alan ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Çamaşır makineleri üstün performans gösterse de çamaşırların %100 hijyenik olmalarını sağlayamıyor. Bunun nedeni ise çamaşırlarda kalan tüy gibi istenmeyen maddelerin sadece yıkama işlemiyle çamaşırdan uzaklaştırılamaması. Kurutma makineleri ise bu sorunu ortadan kaldırıyor. Üstelik battaniye gibi hijyenik tutmanız gereken ürünleri de sadece kurutma makinesini kullanarak temizleyebilirsiniz.

"Çamaşır kurutma makinesi alırken nelere dikkat etmeli?" diye sorarsanız, önceliğiniz makinenin enerji sınıfı ve kalitesi olmalı. Ayrıca kurutma kapasitesi de önemli. Eğer kalabalık bir aileniz varsa ya da sık sık çamaşır yıkamanız gerekiyorsa, yüksek kapasiteli ürünleri tercih etmelisiniz. Bunlara ek olarak ürünün temizleme kolaylığına da dikkat etmelisiniz. Kolay temizlenen çamaşır kurutma makineleri size ekstra zaman kazandırır. Günlük hayat koşuşturması içinde işinizi kolaylaştıracak ve çamaşır asma derdine son verecek en iyi çamaşır kurutma makinesi tavsiyelerini sizin için araştırdık. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Kurutma süresini kendi ayarlayan Altus AL 82

Çamaşır kurutma makinesi önerileri arasında sizin için ilk seçtiğimiz ürün, Altus AL 82. Makine, kalan süreyi göstermesi ve program sonu uyarısıyla çamaşırlar için gereken kurutma süresini aşmamayı garanti ediyor. Kurutma makinasının içerisindeki sensörler, çamaşırlar için gerekli kuruluk seviyesini ölçüyor. Ayrıca çamaşırların nem seviyesini de belirliyor. Gelişmiş tambur hareketi ile çamaşırları hassas ve hızlı şekilde kurutup kırışmasını önlüyor. Tam 15 farklı programı olmasının yanı sıra, çocuk kilidi sayesinde de güvenle kullanabileceğiniz, çok işlevsel bir makine. Ürün, A+ enerji sınıfına dahil olduğu için elektrik tüketimini yıllık 297.0 kWh ile sınırlı tutuyor.

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2. Isı kontrolü özelliğine sahip Bosch WTR85V00TR

"En sessiz çamaşır kurutma makinesi hangisi?" derseniz, size önerimiz Bosch WTR85V00TR olur. AntiVibration özelliği, daha fazla denge kurarak ürünün sessiz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Auto dry fonksiyonu ise çamaşırın nem seviyesini ve miktarını otomatik olarak ölçüyor. Kurutma süresini de ısı kontrolü ile otomatik olarak ayarlıyor. Bu sayede hem çamaşırların fazla kurutulmasının önüne geçiyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca kırıştırmayan çamaşır kurutma makinesi arıyorsanız, hassas kurutma seçeneği sayesinde çamaşırları kırıştırmıyor. Özel tamburu sayesinde kumaşlarınızı koruyor ve yumuşak kalmasına yardım ediyor. A++ enerji sınıfında olduğu için de elektrik tüketimini minimum düzeye çekiyor.

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3. Kolay temizlenen Siemens WT45W410TR

En iyi çamaşır kurutma makinesi modellerinden olan Siemens WT45W410TR, konderser özelliği ile her kurutma sırasında kendini temizliyor. Bu sayede enerji tüketimini düşük tutarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Auto dry hassas nem ölçme özelliği sayesinde çamaşırların çok ısınmasının önüne geçip eşit derecede kurutuyor. Böylece çamaşırların zarar görmesinin önüne geçiyor. Süper kısa programı, özelleştirilmiş soğutma süreci ve optimum ısı kontrolü ile 40 dakikada mükemmel kuruluk sağlıyor. Titreşimi önleyen yan paneller daha fazla denge sağlayıp daha az sessiz çalışmasına yardım ediyor.

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4. Maksimum hijyen için Arçelik 800 KM

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"Hangi kurutma makinesi daha iyi?" diye soracak olursanız, Arçelik 800 KM'yi tercih edebilirsiniz. Ürünün hijyenik havalandırma özelliğini kullanarak çamaşırlarınızı daha temiz hale getirebilirsiniz. Ürün, kurutma işlemi bittikten sonra makineyi boşaltmadığınızda belirli aralıklarla otomatik olarak hareket ederek çamaşırların kırışmasını önlüyor. Isı pompa teknolojisi ise renkli çamaşırlarınızın renklerinin solmasını engelliyor. Ecosense fonksiyonu, çamaşır miktarını ve kuruluk seviyesini algılayarak kurutma süresini otomatik olarak ayarlıyor. Özel tamburu çamaşırları özenle koruyor. Ürün aynı zamanda A++ enerji sınıfına dahil ve 8 kg kapasiteye sahip.

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5. Her kumaş için tercih edebileceğiniz Electrolux EW8H3966IB PerfectCare 800

Sıradaki çamaşır kurutma makinesi tavsiyemiz de Electrolux EW8H3966IB PerfectCare 800. Ürün, özel DelicateCare Teknolojisi ile outdoor, ipekli ve yünlü gibi hassas giysileriniz için de eşsiz kurutma sağlıyor. Inverter Motor tamburu, kumaş tipine göre farklı ritim ve hızla dönüyor. Ayrıca ısı hassasiyetini kumaşa göre ayarlıyor. Çamaşırların çekmesinin ve bozulmasının önüne geçiyor. SmartSense System sayesinde giysilerin nem oranı program boyunca kontrol ediliyor. Bu sayede çamaşırlar kuruduğu anda kurutma makinası otomatik olarak duruyor. Giysilerin bozulmasına ve fazla enerji tüketilmesine engel oluyor. Heat pump ile giysileri standart programlara göre daha düşük sıcaklıklarla kurutabiliyor. Bu sayede çamaşırların kullanım ömrünü artırıyor. SensiCare System, çamaşır miktarını tespit ediyor ve program süresini ayarlıyor. Ayrıca A++ enerji sınıfına dahil ve 9 kg kurutma kapasitesine sahip.

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6. Hassas kurutma için VESTEL KM 7601

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VESTEL KM 7601 Kurutma Makinesi 20263172, hassas kurutma özelliği ve kırışıklık önleme fonksiyonunun yanı sıra akıllı nem sensörü ve iki yönlü tambur hareketi ile hem çamaşırları koruyor hem de kırışmasını engelliyor. Çift filtreleme sistemi, giysilerin daha hijyenik olmasını sağlıyor. Isı pompalı kurutma fonksiyonu ile sıcak havadan daha fazla yararlanmak için aynı havayı tekrar tekrar kullanıyor. Bu sayede daha hızlı kurutma yaparken enerji tasarrufu da sağlıyor. Özel tasarım karıştırıcı ile giysilerin kırışmasına izin vermiyor. 7 kg kapasiteli olan makinenin havalandırma sistemi ile giysilerinize sinen kötü kokulardan da rahatça kurtulabilirsiniz.

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7. Yüksek performansa sahip Beko Km 90

Beko Km 90, Aqua wave tambur fonksiyonu ile giysilerinizi en hassas şekilde kurutuyor ve çamaşırlarınızı koruyor. Ürünün tazeleme programı sayesinde yıkamak zorunda olmadığınız ancak kötü kokan giysileri kolayca havalandırabilirsiniz. Eco sense özelliği ise kurutma makinesinin içerisindeki giysi miktarını özel sensörlerle ölçüyor ve program süresini çamaşır miktarına uygun olarak ayarlıyor. Bu sayede daha az elektrik tüketimi yapıyor. Pratik filtre ise kolayca temizleniyor. Özel tasarımı ile çamaşırların eşit derece kurumasına ve oluşacak kırışıklıkların engellenmesine yardımcı oluyor.

9 kg kurutma kapasitesine sahip olan Beko Km 90' hakkında bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Daha az gürültü için Samsung DV8000T

Samsung DV8000T, yapay zeka kontrolü sayesinde giysileri daha verimli bir şekilde kurutmanıza yardım ediyor. SmartThings App uygulaması ise sorun giderme ve planlama ile ilgili konuları kolayca çözmenizi sağlıyor. A+++ enerji sınıfı olmasının yanı sıra ısı pompası özelliği sayesinde soğutma gazını elektrik yerine kullanarak minimum enerji tüketiyor. Sessiz kurutma tasarımı ve ses emici malzemeleri, sıkma gürültüsünü en aza indiriyor. Optimum kurutma ile nem derecesini ölçüyor ve kurutma süresini ayarlıyor. Bu işlemler sırasında çamaşırları koruyor. Ürünün filtreleri kolayca temizleniyor. Ayrıca çevrilebilir kapağını istediğinizi yönde açabildiğiniz için makineden giysilerini kolayca çıkarabilirsiniz.

Kurutma kapasitesi 9 kg olan Samsung DV8000T hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın.

9. Şık tasarımıyla Regal KM 9102

Regal KM 9102, özel tasarımı sayesinde giysilerinizi en doğru şekilde kurutuyor. Hızlı 29 dakika programı, acil durumlarda giysilerinizi kısa sürede kurutmanıza yardım ediyor. Kırışık önleme programına sahip olan çamaşır kurutma makinası ile ütü yapma sürenizi kısaltabilirsiniz. Bu program ayrıca narin çamaşırları yıpranmasının önüne geçiyor. Zaman ayarlama özelliği ise çamaşırları kurutma makinasına doldurduktan sonra belirlediğiniz saatte kurutma işlemini başlatmanızı sağlıyor. Bu sayede zamanınızı kurutma makinasına göre değil, kurutma makinasını kendi zamanınıza göre ayarlayabilirsiniz. 65 dBA ses düzey ile sessiz bir kurutma sağlayan makine, 9 kg kurutma kapasitesine sahip.

Regal KM 9102'yi incelemek ya da sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Akıllı cihazla kontrol edilebilen LG RC90V9EV2W



LG RC90V9EV2W, kondenser özelliği ile kendini otomatik olarak temizlediği için yüksek performansını koruyor. Kurutma sensörü, ürünün nem yoğunluğunu ölçerek gerekli kurutma ayarını yapıyor ve giysileri aşırı ısıdan koruyor. Akıllı senkronizasyon özelliği ile telefonunuzla kurutma makinasına bağlanabilir ve ürünü uzaktan kontrol edebilirsiniz. Çift taraflı olan kapağını istediğiniz tarafa takabilirsiniz. Şık ve zarif bir tasarıma sahip olan ürün, A++ sınıfı enerji tüketimi ile fazla elektrik tüketiminin önüne geçiyor. Kurutma makinesi özel tasarımı sayesinde giysileri koruyor ve kırışmamasını sağlıyor.

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