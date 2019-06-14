HABER

Çamaşır ipi Yağmur'un parmağını kopardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

 KONYA'da, Yağmur D.'nin (7) başparmağı, balkonda oynadığı çamaşır ipinin dolanıp, çözülememesi sonucu koptu.

Çamaşır ipi Yağmur'un parmağını kopardı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Yağmur D.'nin (7) başparmağı, balkonda oynadığı çamaşır ipinin dolanıp, çözülememesi sonucu koptu. AFAD görevlileri, kızın kopan parmağını 3 saatlik arama sonucu bulabildi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Yağmur D., balkonda bulduğu çamaşır ipiyle oynamaya başladı. Yağmur D.'nin, ipin sıkıca dolandığı ve çözülemediği başparmağı koptu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, küçük kızı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Yağmur D.’nin kopan parmağı ise AFAD ve itfaiye ekiplerince apartman bahçesinde 3 saatlik çalışma sonucu bulundu. Yağmur D.’nin parmağı, hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çamaşır ipi Yağmur'un parmağını kopardıÇamaşır ipi Yağmur'un parmağını kopardıÇamaşır ipi Yağmur'un parmağını kopardı

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
7 şehirde 54 suçtan aranan cezaevi firarisi, Eskişehir'de yakalandı7 şehirde 54 suçtan aranan cezaevi firarisi, Eskişehir'de yakalandı
İlker İnanoğlu, 'Yumurcağın Tatlı Rüyaları' filminin galasına katıldıİlker İnanoğlu, 'Yumurcağın Tatlı Rüyaları' filminin galasına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.