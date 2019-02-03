Çamaşır makinesi içerisinde 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi

Iğdır’da polis ekipleri tarafından yapılan aramada 2 ayrı çamaşır makinesi içerisine zulalanmış 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Iğdır’dan batı illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alındı. Polis ekipleri tarafından bir kargo şubesine yapılan operasyonda 2 adet çamaşır makinesine zulalanmış 52 ayrı paket halinde toplamda 26 kilo 811 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.A. ve M.A. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce operasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Iğdır polisinden tarihinin en büyük narkotik operasyonu, tam 26 kilo 811 gram saf eroin ele geçirildi. Zehir tacirleri akıllara durgunluk veren taktikler kullanıyor. Van ve Hakkari’de yürütülen yoğun narkotikle mücadeleden sıyrılmak isteyen zehir tacirleri şimdi de kuzeye, Iğdır güzergahına yönlerini çevirdiler. Ama Iğdır’da da amansız bir mücadelede yakalanmaktan kurtulamadılar” ifadelerini kullandı.
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