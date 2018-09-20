Çamaşır makinesi içinden uyuşturucu çıktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çamaşır makinesinin içinden uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Muratlı'da ilçe genelinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda F.D. ve E.D. gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramaların birinde, çamaşır makinesinin içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu hap, 10 fişek bonzai ve bir miktar para ele geçirildi. Polisteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D. ise tutuklandı.
Polisin, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmada ise 21 ayrı delil elde edildi. Belirlenen 10 ayrı adrese yapılan operasyonlarda A.K., A.G., K.D., İ.Ö., S.K., E.D. ve M.Ç yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 85 TL ele geçirildi. Diğer firari şüpheliler H.D, A.C. ve İ.D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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