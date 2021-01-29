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Çamaşır makinesinde ceset davasında karar

29.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Fatih’te Tunuslu Rojdi Tubuldi’nin cesedini çamaşır makinesine koyup çevresini alçı ile kapattıkları iddiasıyla 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Fatih’te Tunuslu Rojdi Tubuldi’nin cesedini çamaşır makinesine koyup çevresini alçı ile kapattıkları iddiasıyla 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti bir sanığın beraatına, bir sanık hakkında davanın düşürülmesine ve bir sanığın adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Fatih’te 12 Haziran 2018 tarihinde Rojdi Tubuldi’nin cesedini çamaşır makinesine koyup çevresini alçı ile kapattıkları iddiasıyla 3 sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Najla Meknı’nın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti. Savcılık, ölen Rojdi Tubuldi’nin sanıklar Mohamed Aymen Mımounı ve Samı Ben Abdelghanı ile birlikte kaldığı eve geldiğini, alkol ve uyuşturucu madde aldığını, sabaha karşı hayatını kaybettiğini, cesedinin sanıklar tarafından evde bulunan çamaşır makinesinin içine konularak makinenin bulunduğu yerin alçı ile kapatıldığını kaydetti.

Sanıkların ölene yardım etmedikleri anlatıldı
Mütalaada, dosya kapsamına göre sanıkların uyuşturucu madde alan, bu nedenle rahatsızlanıp kusmaya başlayan ve baygınlık geçiren maktulü derhal hastaneye götürmek ve tıbbi müdahale yapılmasını sağlamak yerine olayı sakladıkları ve ölene yardım etmedikleri kaydedildi. Ölümün gizlendiğinin anlatıldığı mütalaada, pişmanlık duyan sanık Muhammed Aymen Mımounı’nın ihbarı üzerine olayın açığa çıktığı ve sanıklar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldığı hatırlatıldı. Mütalaada, sanıkların maktulü hastaneye götürmek yerine olayı sakladıkları ve ‘yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme’ suçunu işledikleri kaydedildi. Sanık Najla Meknı’nın ‘kasten öldürme’ suçundan beraatını talep eden savcılık, ‘yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme’ suçunun ön ödeme kapsamında kaldığını, sanık Samı Ben Abdelghani’nin ön ödemeyi yaptığını, diğer sanık Muhammed Aymen Mimouni’nin ise yapmadığını belirtti. Sanık Samı Ben Abdelhani’nin davasının düşürülmesini isteyen savcılık, sanık Muhammed Aymen Mimouni’nin 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Najla Meknı’nın avukatı Bekir Yılmaz son savunmasında, “Ölüm zamanında müvekkilim olan sanık orada değildir. Operasyon sırasında da tesadüfen orada bulunmuştur. Mütalaaya uygun beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sanık pişmanlık duyarak ihbar etmiştir”
Duruşmada beyanda bulunan sanık Mohamed Aymen Mımounı’nın avukatı Buket Özyurt ise, “Her ne kadar sanık hakkında suçu bildirmemeden dava açılmış ise de sanık pişmanlık duyarak Türkiye’ye dönmüş ve ihbar etmiş. Sanığın verdiği bilgiler doğrultusunda olay aydınlanmıştır. Sanığın suç işleme kastı olmadığının dikkate alınarak beraat kararı verilmesini talep ediyorum” dedi.
Sanık Samı Ben Abdelghanı’nın avukatı Agit Dilek ise, “Öncelikle beraat kararı verilmesini, aksi taktirde ön ödeme dikkate alınarak düşme kararı verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Najla Meknı’nın üzerine atılı ‘kasten öldürme’ suçunu işlemediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatına karar verdi. Sanık Samı Ben Abdelghanı hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılmışsa da eyleminin yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçuna uyduğunu değerlendiren mahkeme, suçun ön ödeme kapsamında kalması ve ön ödemenin ihtar süresinde yapılması nedeniyle davanın düşürülmesine hükmetti. Mahkeme, sanık Mohammed Aymen Mımounı hakkında da ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılmış ise de suçunun ön ödeme kapsamında kalması nedeniyle 80 TL adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mohamed Aymen Mımounı, Najla Meknı ve Samı Ben Abdelghanı ‘şüpheli’ olarak yer almıştı. İddianamede, toplanan deliller doğrultusunda şüphelilerin fikir birliği içinde hareket edere maktul Rojdi Tubuldi’yi öldürdükleri, bu nedenle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

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