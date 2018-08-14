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Çamaşır makinesinde giren yılanı itfaiye çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Tokat'ın Zile ilçesinde, bir evdeki çamaşır makinesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Zile ilçesine bağlı Belkaya köyünde müstakil bir evde çamaşır makinesinin motor kısmına bir yılan girdi. Ev sahipleri yılanın çıkması için makineyi dışarı çıkardı. Sonuç alınamayınca durumu itfaiyeye bildirerek yardım istediler.

İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu 1 metre boyundaki yılanı makineden çıkarmayı başardı. Paniğe neden olan yılan, tekrar doğal ortamına bırakılırken, ev sahipleri rahat bir nefes aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat yılan çamaşır makinesi

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