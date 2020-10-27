Çamaşır makinesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Adıyaman’da çamaşır makinesinin içine giren ve bir daha çıkamayan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi Yeni Mezarlık Yolu üzerinde Fidan Dost’a ait evde meydana geldi. Çamaşır makinesinin içinden kedi sesi geldiğini fark eden yaşlı kadın komşularını çağırdı. Yavru kedinin çamaşır makinesinin içine girdiğini ve çıkamadığını gören komşuları kediyi çıkartmaya çalıştı. Kediyi makineden çıkartamayan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri makineyi yerinden çıkartarak, makinenin kapaklarını söktü. Yavru kediye ulaşmak için büyük uğraşlar veren itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında kedi makineden çıkarıldı. Kedi makineden çıkar çıkmaz kaçtı.

