Çamaşır makinesindeki kireç nasıl temizlenir?

Türkiye’nin suları aşırı kireçli olduğu için çamaşır makinesi parçaları zamanla kireç tutmaya başlıyor. Hal böyle olunca makinemizin ömrünü uzatmak ve çamaşırlarımızı daha temiz bir ortamda yıkamak için çeşitli yollara başvuruyoruz. Evinizdeki malzemelerle uygulayabileceğiniz yöntemler makinenizin hayatını kurtaracak. Aynı zamanda çamaşırlarınızın makineden daha temiz çıkmasını sağlayacak.
Hemen her evde bulunan ve sürekli kullandığımız sirkenin, çamaşır makinesi temizliğinde kullanıldığını biliyor muydunuz? Doğru kullanıldığında güçlü bir temizlik maddesi de olabilen sirke, makinelerin tambur ve rezistans gibi parçalarında biriken kireci de söküp atıyor.
Malzemelerimiz; bir su bardağı sirke ve bir tatlı kaşığı tuz.
Sirkenin içerisinde tuzu döküp, karıştırın.
Karışımı deterjan haznesine dökün.
Çamaşır makinenizi sıcaklık 90 derece olacak şekilde ayarlayın ve yaklaşık bir buçuk saatlik programda çalıştırın.
Çamaşır makinesinde görünen ya da görünmeyen her noktanın titizlikle temizlenmesi önem arz ediyor. Yalnızca bir noktaya odaklanırsak çamaşırlarımız dilediğimiz kadar temiz olmayabilir. Bunun yanı sıra makinemizin ömrü de azalmış olur. Lastik içleri, deterjan haznesi gibi alanları da temizleyerek dilediğimiz hijyene kolayca ulaşabiliriz.
Deterjan bölümü, makine temizliği için oldukça önemlidir. Buraya eklediğimiz tüm temizleyici maddeler zamanla birikir ve tortu yaparak, çamaşırlarımızın düzgün bir şekilde yıkanmasını engel olurlar. Makine temizliği için kullanabileceğimiz çeşitli yöntemler bulunuyor. Ancak içlerinde en etkili yol çamaşır suyu kullanarak yapılan karışımdır. Bu karışımı kullanarak hem makinemizin hem de kıyafetlerimizin daha temiz ve hijyenik olmasını sağlayabiliriz. Karışımı hazırlamadan önce eldiven kullanarak ellerinizi koruyabilirsiniz.
Malzemelerimiz çamaşır suyu ve bir kap sudan oluşuyor.
Suyu ılık olacak şekilde ısıtın. İçerisine birkaç damla çamaşır suyu damlatın ve karıştırın.
Makinenizin deterjan haznesini hazırladığınız karışım ile yıkayın.
Bu karışım ile yalnızca deterjan haznesini değil, lastik içi ve dış yüzeyleri de hijyenik hale getirebilirsiniz. Böylece çamaşır makinenizi tam manası ile temiz ve sağlıklı bir hale getirip, kullanabilirsiniz.
Yapacağınız işlemlerle yalnızca çamaşırlarınızın daha temiz yıkanmasını değil, makinenizin ömrünün uzamasını da sağlayacaksınız. Kireç ve kir, tüm parçaların zamanından çok önce bozulmasına sebep olur. Verdiğimiz temizlik tüyolarını düzenli bir şekilde kullanmanız hayati öneme sahip. Yöntemler sayesinde her zaman hijyenik ve sağlıklı çalışan makineye sahip olacaksınız.
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