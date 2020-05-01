Çamaşır makinesindeki kireç nasıl temizlenir?

Türkiye’nin suları aşırı kireçli olduğu için çamaşır makinesi parçaları zamanla kireç tutmaya başlıyor. Hal böyle olunca makinemizin ömrünü uzatmak ve çamaşırlarımızı daha temiz bir ortamda yıkamak için çeşitli yollara başvuruyoruz. Evinizdeki malzemelerle uygulayabileceğiniz yöntemler makinenizin hayatını kurtaracak. Aynı zamanda çamaşırlarınızın makineden daha temiz çıkmasını sağlayacak.

SİRKE İLE KİRECE DUR DE!

Hemen her evde bulunan ve sürekli kullandığımız sirkenin, çamaşır makinesi temizliğinde kullanıldığını biliyor muydunuz? Doğru kullanıldığında güçlü bir temizlik maddesi de olabilen sirke, makinelerin tambur ve rezistans gibi parçalarında biriken kireci de söküp atıyor.

Malzemelerimiz; bir su bardağı sirke ve bir tatlı kaşığı tuz.

Sirkenin içerisinde tuzu döküp, karıştırın.

Karışımı deterjan haznesine dökün.

Çamaşır makinenizi sıcaklık 90 derece olacak şekilde ayarlayın ve yaklaşık bir buçuk saatlik programda çalıştırın.

GÖRÜNMEYEN NOKTALARIN TEMİZLİĞİ

Çamaşır makinesinde görünen ya da görünmeyen her noktanın titizlikle temizlenmesi önem arz ediyor. Yalnızca bir noktaya odaklanırsak çamaşırlarımız dilediğimiz kadar temiz olmayabilir. Bunun yanı sıra makinemizin ömrü de azalmış olur. Lastik içleri, deterjan haznesi gibi alanları da temizleyerek dilediğimiz hijyene kolayca ulaşabiliriz.