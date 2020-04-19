Çamaşır makinesindeki kötü kokular nasıl giderilir?

Sık sık kullandığınız çamaşır makinenizin bakımının ihmal edilmesi, zamanla nemin hapsolması, küflenme, deterjan artıkları ve kirlerin birikmesi sebebiyle kötü kokular oluşabilir. İşini düzgün yapamamaya başlayan çamaşır makinesi, zaman içerisinde yıkadığınız kıyafetlerinize de kötü bir koku sinmesine sebep olur. Uygulayacağınız bu 4 basit yöntemle, bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.
Çamaşır makinenizi düşük ısıda yıkama ve az miktar deterjan koyarak kullanmanız makineyi dezenfekte etmediği için bakteri üremesine neden olarak zamanla koku yapabilir. Bu nedenle deterjan miktarını çamaşır miktarınıza uygun oranda ayarlamalı ve belli aralıklarla yüksek sıcakta yıkama yapmalısınız. Oluşan kokuları gidermek için 1 su bardağı sirke, 2 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı karbonatı temizlenmiş deterjan gözüne ekleyerek makineyi boş halde en yüksek derecede 1,5 saat çalıştırın. Daha sonra kalan sirke artıklarını durulamak için bir kez daha sıcak ayarda boş yıkama yapın ve bitince çamaşır makinenizin kapağını açarak bir saat boyunca havalandırın.
Kir ve deterjan artıklarının en çok biriktiği yer olan lastikler makinenizin kötü kokmasına sebep olabilir. Lastikleri her yıkamadan sonra kurutmanıza rağmen biraz nem her zaman kalır. Bu yüzden mikropları ve küfü yok etmek için oksijenli su ve limonun antiseptik gücünden yararlanabilirsiniz. Lastiği yerinden çıkartın. 3 litre su, taze bir limon ve oksijenli suyu bir kabın içerisinde karıştırın. Limonlu dezenfektanı spreyle sıkarak bir sünger yardımıyla silin. Daha sonra lastiği geri yerleştirmeden önce karışımdan biraz daha sıkın ve kuru bir bezle kurulayın. Çamaşırlarınızı yıkamaya başlamadan önce makineyi boş bir şekilde bir kere çalıştırın.
Özellikle toz deterjan kullandığınızda bu gözde biriken artıklar çamurlaşarak kötü kokuya neden olurlar. Sirkeli sıcak su ve nemli bir bez kullanarak deterjan bölmesinde yapışan artıkları temizleyin. Ulaşamadığınız zor kısımları temizlemek için diş fırçasından yardım alabilirsiniz.
Makinenizi tıkayan deterjan, pamukçuk, ip ve diğer yabancı nesneler suyun doğru düzgün çekilmemesine neden olarak makinenizden hoş olmayan kokular gelmesine neden olabilir. Filtreyi temizlemek için öncelikle çamaşır makinenizi fişinden çekin ve çıkardığınız filtreyi deterjanlı sıcak suyla iyice temizleyin. İçeride takılı kalan herhangi bir şey bırakmamaya dikkat edin. Altına bir kova koyarak filtreyi çıkardığınızda yere su akmasını engellemiş olursunuz. Filtre temizliğine başlamadan önce mutlaka makinenizin kullanım talimatlarını okuyun.
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