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Çamaşır makinesinden çıkan yangın, evi küle döndürdü

27.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın evi küle çevirdi.Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 10.00 sıralarında Gazi Mahallesi Tuncerler Sokak’ta Hatice Tuncer’e ait evde meydana geldi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın evi küle çevirdi.
Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 10.00 sıralarında Gazi Mahallesi Tuncerler Sokak’ta Hatice Tuncer’e ait evde meydana geldi. Çamaşır makinesinin şase yapması sonucu çıkan yangında ev küle döndü. Evden dumanın yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evde tek başına yaşayan Hatice Tuncer’in yangın sırasında bahçede çalışıyor olması olası bir can kaybı ve yaralanmaya mani oldu. Olay anını anlatan Tuncer, “Çamaşır makinesinden çıktı. Komşular haber etti bana” dedi.
Hatice Tuncer’e evinin yandığını haber eden komşusu, “Çöp yakıyor sanırdım baktım pencereden çıkıyor. Hemen haber ettim. Kendisini bulamadığım için Hatice Yenge diye bağırdım” ifadelerini kullandı.

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