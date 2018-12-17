HABER

Çamaşır makinesinden çıkan yangında ev sahibi hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 17:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katında çamaşır makinesinin kısa devre yapmasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Çamaşır makinesinden çıkan yangında ev sahibi hastanelik oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katında çamaşır makinesinin kısa devre yapmasıyla çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Birsen Alkan (42) hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Hamidiye Mahallesi Ortaköy Yolu Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede, çamaşır makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, evin bir odası kullanılamaz hale gelirken ev sahibi Birsen Alkan dumandan etkilendi. Alkan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çamaşır makinesinden çıkan yangında ev sahibi hastanelik olduÇamaşır makinesinden çıkan yangında ev sahibi hastanelik olduÇamaşır makinesinden çıkan yangında ev sahibi hastanelik olduÇamaşır makinesinden çıkan yangında ev sahibi hastanelik oldu

PARTNEREn seksi aşıklar meraklı gözleri umursamadan...En seksi aşıklar meraklı gözleri umursamadan...
Boşandığı eşini öldüren, 2 kızını da yaralayan şüpheli yakalandıBoşandığı eşini öldüren, 2 kızını da yaralayan şüpheli yakalandı
Fatih'te okul çevrelerinde asayiş denetimiFatih'te okul çevrelerinde asayiş denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Olay yaratan iddiaya yanıt: Hukuki işlemleri başlatacağız

Olay yaratan iddiaya yanıt: Hukuki işlemleri başlatacağız

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.