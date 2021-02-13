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Çamaşır makinesinden ve aracın her yerinden uyuşturucu fışkırdı

13.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da Jandarma ekipleri, eş zamanlı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul’da Jandarma ekipleri, eş zamanlı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Dedektör köpeği ’Atak’ ve ’Vadi’nin de katıldığı operasyonlarda, toplam 56 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çamaşır makinesinin içinden ve aracın her yerinden uyuşturucu çıkarken, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Operasyon anı kamerada.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara vermeden düzenledikleri uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine geçit vermiyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; H.T. ve H.S. isimli şahısların yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. H.T. ve H.S. isimli şüpheli şahısların, Esenyurt’ta bulunan adreslerini mercek altına alan jandarma ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sakladıkları adres ile sevkiyatta kullandıkları aracı belirledi.

Çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri H.T.nin evinde yaptıkları aramalarda dedektör köpek Vadi’nin çamaşır makinesine, yatak odasında bulunan dolaba ve evin çeşitli noktalarına tepki vermesi üzerine evde toplam 21 kilogram eroin ele geçirdi.

Aracın her yerinden uyuşturucu çıktı
Kaçırılan uyuşturucu maddeyi takip eden ekiplerde eş zamanlı operasyonla H.S.’nin kullandığı araçta dedektör köpek Atak ile birlikte yaptıkları aramalarda ise paketlenmiş vaziyette 35 kilogram toz esrar ele geçirdi. Jandarma ekipleri, eş zamanlı operasyonlarla toplam 56 kilogram uyuşturucu madde ele geçirmiş oldu.

“Vadi” ve “Atak” kaçırmadı
Dedektör köpekler Atak ve Vadi’nin katılımıyla yapılan operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alınan uyuşturucu satıcıları H.T. ve H.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

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