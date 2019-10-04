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Çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucuyu 'Limit' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 00:15 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki eve, jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği 'Limit' ile düzenlediği operasyonda; çamaşır makinesinin içine gizlenen eroin, kokain, esrar ve bonzai uyuşturucu haplar ele geçirildi.  Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Çorlu'daki evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu ve bunların sokaklarda satıldığını belirledi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki eve, jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği 'Limit' ile düzenlediği operasyonda; çamaşır makinesinin içine gizlenen eroin, kokain, esrar ve bonzai uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Çorlu'daki evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu ve bunların sokaklarda satıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine narkotik dedektör köpek 'Limit' ile operasyon düzenledi. İlçedeki evde yapılan aramada 'Limit', banyodaki çamaşır makinesine yoğun tepki verdi. Bunun üzerine kapağı açılan makinenin içine gizlenen 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram bonzai, 380 uyuşturucu hap, 110 gram eroin ve 200 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan E.B., K.D. ve B.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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