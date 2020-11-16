Çamaşır suyu kullanırken ölçüye dikkat! Bir litre suya...

Yaklaşık bir yıldır dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle başta dezenfektan olmak üzere çamaşır suyu gibi temizlik maddelerinin kullanımı artmaya başladı. Neredeyse 2-3 saate bir masa ve elle tutulan kapı kolu veya düğmeler çamaşır suyu ya da dezenfektanla siliniyor. AŞIRI DEZENFEKTAN KULLANIMI AKCİĞERDE HASAR BIRAKABİLİR Temizlik maddeleri ve dezenfektanların ilk etapta yararlı olduğunun ancak uzun süre kullanımının zarara yol açabileceğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tümer Ulus, "Uzun süre ve aşırı miktarda kullanılan solüsyonlar, insanların nefes yollarında bir takım irritasyonlara neden olur. Bunların başında ilk önce burun, ağız ve akciğer gelir. Bunlardaki ödem ilk etapta alerjik reaksiyon diye tanımlanır. Daha sonra yerini alerjik astım alıp daha ileri safhalara geçebilir. Özellikle Covid-19’dan korkulması nedeniyle insanlar aşırı derecede antiseptik solüsyonlar kullanıyorlar. Dezenfektan kullanmak ilk etapta faydalı elbette ama aşırı miktarda uzun süre kullanmak ileri ki dönemde akciğerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bunun için kullanılan solüsyonun öncelikle güvenilir ürünlerden seçilmesi gerekiyor. Kullanım miktarına dikkat etmek gerekir. Ayrıca kapalı yerlerde oturulmaması, oturuluyorsa da sosyal mesafeye dikkat ederek maske takılması lazım” diye konuştu.

'AŞIRI TİTİZ DAVRANMAK HER ZAMAN DOĞRU DEĞİL' Çocuklarda dezenfektan kullanımına da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ulus, "Çocuklar okula başladılar. Biz bu çocukları koruyalım diye sürekli oturdukları sınıfları solüsyonlarla temizlemeye çalışırsak artı değerler, eksi değerlere dönebilir. Daha reaktif sonuçlara; akciğer reaksiyonları, bronşit, kronik bronşit ve KOAH gibi hastalıklara zemin hazırlamış oluruz. Elbette okullarda da temizlik yapılmalı, solüsyonlarla temizlendikten sonra sınıflar da havalandırılmalı. Sınıfı sık sık havalandırmak, hem temiz havanın içeri girmesini sağlar, solunum yoluyla çocukları etkileyecek maddeler de ortamdan uzaklaşmış olur" açıklamasında bulundu. ÇOCUKLARA EL YIKAMANIN ÖNEMİ ANLATILMALI Annelere de uyarıda bulunan Prof Dr Ulus, sözlerine şöyle devam etti: Çocukları korumak amacıyla da anneler evde aşırı derecede titiz davranarak ‘Oraya, buraya dokunma’ derken vücudun bağışıklık sistemini zayıflamasına yol açabilirler. Böylece de çocuklar daha kolay hastalanır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım. En başta çocuklara el yıkamanın önemi anlatılmalı, alışkanlık kazanması sağlanmalı. Elleriyle yüzüne dokunmaması, sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maske takması öğretilmeli. Ama aşırı titiz davranmak her zaman iyi değildir.”