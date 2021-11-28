Çamaşır suyu lekeleri kâbusunuz olmaktan çıkacak! İşte lekeleri çıkarmanıza yarayarak taktikler

Temizlik, genelde yaşam alanlarımıza ferahlık verse de etrafı temizlerken bazı istenmeyen kazalarla karşılaşabiliyoruz. Bu kazaların en sık karşılaşılanı ise çamaşır suyu lekeleridir muhtemelen! Bilindiği üzere çamaşır suyu lekesi tekrar yıkamayla ya da kuru temizleme ile çözebileceğiniz bir leke problemi değil. Çamaşır suyu, bulaştığı yerde kimyasal değişimler yaratarak kumaşın renginde hoş olmayan değişimlere sebep olur. Yine de, bazı yöntemler sayesinde çamaşır suyunun yarattığı deformasyondan ve renk değişiminden kurtulabilirsiniz. İşte çamaşır suyu lekelerini çıkarma yolları...

KARBONAT İLE ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ KORKUSUNA SON!

Çamaşır suyunun bulaştığı yerin kurumasına izin vermeyin. Hemen bol soğuk su ile durulayın.

Sonrasında karbonatı su ile karıştırarak yoğun bir kıvama getirin.

Karışımı çamaşır suyunun bulaştığı bölgeye uygulayın.

Kuruması için 15-20 dakika kadar bekletin.

Kuruduktan sonra bölgeyi bir diş fırçası yardımıyla fırçalayın ve lekeli giysiyi çamaşır makinesinde yıkamaya atın.

METİL ALKOL SAYESİNDE EŞYALAR ÇÖPE GİTMEKTEN KURTULUYOR!

Bir başka çamaşır suyu çıkarma yöntemi ise metil alkol. Uygulanacak metil alkolün çamaşır suyu ile karışmaması için öncelikle lekeli eşyayı çamaşır suyu kokusu yok olana kadar bolca soğuk su ile durulayın.

Bu işlemden sonra eczaneden aldığınız metil alkolü veya cin, votka gibi renksiz bir alkolü pamuğa damlatın.

Sonrasında çamaşır suyu bulaşan bölgeyi ve etrafını ıslatılan pamuk ile silip kurumaya bırakın.

Bir gün sonra çamaşır makinesinde veya elle yıkayın.

Kıyafet, halı veya eşyanızdan çamaşır suyu lekesinin çıktığını fark edeceksiniz.

SODYUM TİYOSÜLFAT: ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİN DÜŞMANI!