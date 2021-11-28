Çamaşır suyu lekeleri kâbusunuz olmaktan çıkacak! İşte lekeleri çıkarmanıza yarayarak taktikler

Temizlik, genelde yaşam alanlarımıza ferahlık verse de etrafı temizlerken bazı istenmeyen kazalarla karşılaşabiliyoruz. Bu kazaların en sık karşılaşılanı ise çamaşır suyu lekeleridir muhtemelen! Bilindiği üzere çamaşır suyu lekesi tekrar yıkamayla ya da kuru temizleme ile çözebileceğiniz bir leke problemi değil. Çamaşır suyu, bulaştığı yerde kimyasal değişimler yaratarak kumaşın renginde hoş olmayan değişimlere sebep olur. Yine de, bazı yöntemler sayesinde çamaşır suyunun yarattığı deformasyondan ve renk değişiminden kurtulabilirsiniz. İşte çamaşır suyu lekelerini çıkarma yolları...
Çamaşır suyunun bulaştığı yerin kurumasına izin vermeyin. Hemen bol soğuk su ile durulayın.
Sonrasında karbonatı su ile karıştırarak yoğun bir kıvama getirin.
Karışımı çamaşır suyunun bulaştığı bölgeye uygulayın.
Kuruması için 15-20 dakika kadar bekletin.
Bir başka çamaşır suyu çıkarma yöntemi ise metil alkol. Uygulanacak metil alkolün çamaşır suyu ile karışmaması için öncelikle lekeli eşyayı çamaşır suyu kokusu yok olana kadar bolca soğuk su ile durulayın.
Bu işlemden sonra eczaneden aldığınız metil alkolü veya cin, votka gibi renksiz bir alkolü pamuğa damlatın.
Sonrasında çamaşır suyu bulaşan bölgeyi ve etrafını ıslatılan pamuk ile silip kurumaya bırakın.
Bir gün sonra çamaşır makinesinde veya elle yıkayın.
Fotoğraf sabitleyici olarak bilinen sodyum tiyosülfat, çamaşır suyu lekesini çıkarmada da oldukça etkili.
Anında uygulandığı takdirde harika sonuçlar veren sodyum tiyosülfat, çamaşır suyu kabusuna son veriyor!
Sodyum tiyosülfatı 1 su bardağı kadar su ile seyrelterek işe başlayın.
Daha sonra bir pamuğa veya el bezine damlatın.
Kumaş sıvıyı emene kadar yumuşak hareketlerle dokunmaya devam edin.
Leke hala görünür vaziyette ise soğuk su ile durulayıp işlemi tekrar uygulayın.
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