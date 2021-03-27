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  4. Çamaşır suyu satarak aldığı motosikletini hırsızlar böyle çaldı

Çamaşır suyu satarak aldığı motosikletini hırsızlar böyle çaldı

27.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çamaşır suyu satarak aldığı motosikleti iki kişi tarafından dakikalar içerisinde çalındı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çamaşır suyu satarak aldığı motosikleti iki kişi tarafından dakikalar içerisinde çalındı. Komşularının güvenlik kameralarından motosikletinin çalınma anını izlediğinde bir kez daha şoke olduğunu belirten Ramazan Sarı, “Ben motosikleti alabilmek için çok çalıştım ama onlar iki dakikada alıp gittiler“ dedi.
Olay, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Sel Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan 38 yaşındaki Ramazan Sarı, motosikletini oturduğu apartmanın içerisine battaniye örterek evine çıktı. Sarı, sabah işine gitmek üzere evinden çıktığında çamaşır suyu satarak aldığı motosikletini yerinde göremedi. Komşularının güvenlik kameralarını izleyince motosikletinin çalındığını anlayan Sarı, bir kez daha şoke oldu. Motosikletinin çalındığı güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giden Sarı, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri meydana gelen hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı. Meydana gelen hırsızlık olayının güvenlik kameraları görüntülerinde ise sokağa gelen 2 kişinin motosikleti apartman içerisinden çıkartmaları ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.
Ben motosikletimi 1 liraya çamaşır suyu satıp ta aldım
Zor şartlar altında biriktirdiği parayla aldığı motosikletini çalan şüphelilere seslenen Ramazan Sarı, “Pazartesi gecesi saat 3-4 gibi iki kişi elini kolunu sallayarak motosikletimi alıp gidiyor. Bu aralar hırsızlık olayları çoğaldı. İnsanlar tedirgin, kapımızın önünde nöbet mi tutalım ne yapacağımızı bilmiyorum. Bütün kamera görüntülerini polise verdik artık onlardan bir haber bekliyorum. Ben deterjan işi yapıyorum. Ben motosikletimi 1 liraya çamaşır suyu satıp ta aldım. Olmayacak bir şey tabii de hırsızlar keşke merhamete gelip bıraksalar 10 bin liralık motor, kolay almadım ben onu. Buradan hırsızlara sesleniyorum, o benim alın terimdir. Benim alın terimi gelip buraya bıraksınlar, ben gerekirse şikayetçide olmam. Ben buradayken bırakmaya bilirler ama biz yokken bırakabilirler. Ben motosikleti alabilmek için çok çalıştım ama onlar iki dakikada alıp gittiler” dedi.

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