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Çamaşır suyuyla aracını yıkadıktan sonra fenalaşıp ölen adamın komşuları yaşananlara inanamadı

22.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da çamaşır suyuyla otomobilini yıkadıktan sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden oto tamircisinin komşuları, ani gelen ölüme inanamadı.

Antalya’da çamaşır suyuyla otomobilini yıkadıktan sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden oto tamircisinin komşuları, ani gelen ölüme inanamadı. Aracı dün gece yağan yağmurla yine kirlenen Mesut Saygın’ın komşusu, “Açık alanda araba yıkarken öleceğini tahmin etmezdim. Çok üzgünüz” dedi.
Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil tamirciliği yapan evli ve bir çocuk babası Mesut Saygın (41), hafta sonu evinin önündeki kirlenen aracını yıkamak için hazırlık yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle aracının hijyenik olması için aracını yıkacağı sıvıya çamaşır suyu karıştıran Saygın, aracının içini ve dışını yıkadıktan sonra komşularıyla birlikte apartman bahçesinde kahve içti. Uykusunun geldiğini söyleyip evine geçen ve öğleden sonra fenalaşan Saygın, gittiği hastanede serum verildikten sonra tekrar evine döndü. Akşam saatlerinde tekrar fenalaşan otomobil ustası, eşi Ayşe Saygın’a ‘Ben fenalaştım’ dedi. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kalp masajı yapılan Saygın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Saygın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Saygın’ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın’a götürüldü. Saygın’ın arabasının ise dün yağan yağmur sebebi ile yine çamura bulandığı görüldü.

“Komşuları olarak çok üzüldük”
Mesut Saygı’nın komşuları olayı haberlerden öğrendiklerini söyleyerek üzgün olduklarını belirtti. Saygın’ın evinin karşısında ekmek satışı yapan komşusu Hüseyin Kılınç, “Üzgünüm, dün bizden ekmek almıştı. En son o zaman gördüm. Buraya da taşınalı 3-4 ay olmuştu. Komşuları olarak çok üzüldük, ailesine başsağlığı diliyorum. Açık alanda araba yıkarken öleceğini tahmin etmezdim. Komşumuz Mesut’un vefatını haberlerde duyduk zaten” diye konuştu.

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