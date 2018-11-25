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Çamaşırını almak isterken çatıdan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 23:12 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattan kömürlüğün üzerine düşen çamaşırını almak isterken çatıdan düşen 13 yaşındaki Emirhan A.

Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattan kömürlüğün üzerine düşen çamaşırını almak isterken çatıdan düşen 13 yaşındaki Emirhan A. Ağır yaralandı.

Olay Bursa'nın İnegöl İlçesinde Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. İki katlı bir binanın ikinci katında oturan 13 yaşındaki Emirhan A., balkondaki korumalık tellerine kuruması için asılan çamaşırını almak isterken elinden düşürdü. Çamaşır evin bitişiğinde bulunan 4 metre yüksekliğindeki kömürlüğün çatısına düştü. Düşen çamaşırını almak isteyen Emirhan A. kömürlüğün çatısına çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık düştü. Acılar içinde kıvranan Emirhan A., bağırışlarını duyan ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emirhan A. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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