Çamaşırlarınızın güzel kokması için neler yapabilirsiniz?

Kokusunu çok beğendiğiniz deterjanınızla kıyafetlerinizi yıkadınız ama o da ne kıyafetleriniz hiç de öyle misler gibi kokmuyor! Deterjanınıza suç bulmadan önce, çamaşırlarınızın güzel kokması için uygulamanız gereken yöntemleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlayacak basit ve etkili tüyolar!

Deterjanı doğru miktarda kullanmak çok önemli

Çamaşırı makine yıkasa da onu çalıştıran sizsiniz ve doğru hazırlıkları tamamlamalısınız. Kullandığınız deterjan da ne gereğinden az ne de fazla olmalı. Eğer fazla deterjan kullanırsanız çamaşırlarınızda ağır bir koku duyacağınız gibi arınmamış bir görüntüyle de karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden makineye attığınız çamaşırla doğru orantılı bir deterjan kullanımı tercih etmelisiniz.

Çamaşır makinenizde kireç oluşumu, kötü kokuya neden olabilir

Çamaşırlarınız farklı modlarda uzun süre boyunca yıkansa bile kötü koku duyuyorsanız kireç durumuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Kireçlenen çamaşır makinesi, iyi bir çalışma performansı gösteremeyeceği için kıyafetleri derinlemesine temizlenmesi de mümkün olmuyor. Bu yüzden temizlenmeyen çamaşırlar kötü kokuyor. Üstelik, kireç kalıntılarının kıyafetlere bulaşması da eşyaların zarar görmesine sebep olabiliyor. Çamaşır makinenizin bakımını düzenli olarak yaptırırsanız kireç sorunuyla karşılaşma ihtimaliniz azalır.

Çamaşırlarınızı bekletmeden asmalısınız

Yıkanan çamaşırların çok bekletilmeden asılması gerekiyor. Islak çamaşırlar bir arada kaldıkça kırışır ve kötü kokar. Nemli ya da ıslak kalmış çamaşır yüzeyi, bakteri ve mantar oluşumu için çok müsait bir ortama sebep olur. Çamaşırlarınızı asarken de birbiri üstüne gelerek kurumalarını engellemeyecek şekilde mesafeli asmalısınız. Eğer kurutma makinesi kullanıyorsanız yıkama işlemi sonrası çok geçmeden çamaşır makinesinden kurutma makinesine aktarma yapmalısınız.

Çamaşırlarınızı nemliyken katlamayın!

Çamaşırlarınızı kurutmaya bıraktıktan sonra biraz nemli olsa bile katlamamalısınız. Nemli çamaşır katlanırsa kendisiyle birlikte yakınındaki çamaşırların da kötü kokmasına sebep olabilir. Bu yüzden çamaşırlarınızın tamamen kuruduğundan emin olmadan katlamayın ve dolaplarınıza yerleştirmeyin.

Yumuşatıcı kokusunun kalıcı olması için yıkadığınız çamaşıra yetecek kadar kullanın

Deterjanda olduğu gibi yumuşatıcıda da doğru miktarı kullanmak çok önemli. Çamaşırlarınızın yıkama bittiği anda kalıcı kokusuyla dikkat çekmesini istiyorsanız parfümlü yumuşatıcılar tercih edebilirsiniz. Kokusuyla mest eden Vernel Max Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı, kokunun uzun süre çamaşırlarda kalmasını sağlıyor. Kokunun daha kalıcı olması ve tüm kıyafetlere etki etmesi için makineye koyduğunuz çamaşır oranına yetecek kadar yumuşatıcı kullanmalısınız.

Ütü yaparken kullanacağınız yumuşatıcı, kıyafetin her noktasına ulaşır

Yumuşatıcıları sadece çamaşırlarınızı yıkarken değil, ütülerken de kullanabilirsiniz. Yumoş Extra Lilyum Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı'nı ütünüzün su haznesine suyla karıştırarak ya da birkaç damla ekleyerek kıyafetlerinizle buluşturabilirsiniz. Bu sayede çamaşırlarınızı hem daha yumuşak hem daha güzel kokulu bir hâle getirebilirsiniz. Ütüleme işleminin üzerinden çok uzun süre geçse bile yumuşatıcı kokusu ilk günkü gibi taze kalır.

Dolaplarınızın içini temiz tutmak, çamaşırın temiz kalması ve güzel kokmasını sağlar

Çamaşırlarınızı sakladığınız ortamlar tozdan ve kirden arınmış olmalı. Çünkü bakteri birikimi, çamaşırlarınızın güzel kokmasını engeller. Bu yüzden mutlaka temiz raflar ve askılar kullanılmalı. Kıyafetlerinizi temiz dolaplarda ne kadar uzun süre muhafaza ederseniz edin, kötü koku problemi yaşamazsınız. Dolaplarınızı belirli aralıklarla havalandırmak, tozunu almak ve içine kokular sıkmak kıyafetlerinizdeki kalıcı temizliği ve kokuyu arttırır.

Bitkisel kokular her zaman daha kalıcı olur

Bingo Oxyjen Çamaşır Yumuşatıcısı kullanarak doğal yasemin özü kokusunu kıyafetlerinizde her gün hissedebilirsiniz. Dolaplarınızın kapağını açtığınız an beyaz çay ve özel bitki özlerinin formülü sizi büyüleyecek! Özellikle doğal bitkilerin kokuları daha kalıcı bir etkiye sahip. Hijyenik, ferah ve uzun ömürlü kokular, çamaşırlarınızın her zaman daha temiz bir izlenim bırakmasına da yardımcı oluyor. Özellikle kokuya karşı hassasiyetiniz varsa bitkisel içerikli özlere sahip ürünlerle çamaşırlarınıza çok daha hafif ve temiz bir koku kazandırabilirsiniz.

Açık havada kurutma yapıyorsanız çamaşırlarınızı uzun süre rüzgârda bırakmayın

Çamaşırlarınızı iyi kuruması için açık havada bekletiyor olabilirsiniz. Ancak tamamen kuruyan çamaşırları çok uzun süre açık havada bekletmek kullandığınız deterjan kokularının uçmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra çamaşırların uzun süre dışarıda kalması, sokağın kötü kokusunu çekmelerine neden olabilir. Kir, toz, bakteri ve benzeri olumsuzlukların kıyafetlerinize kısa sürede temas etmesini istemiyorsanız açık havada kuruyan çamaşırları hemen toplamalısınız.

Kıyafetlerinizi kirli çamaşırlarla temas ettirmeyin

Yıkadığınız kıyafetlerinizin daha uzun süre temiz kokmasını istiyorsanız onları mutlaka temiz kıyafetlerin yanında muhafaza etmelisiniz. Özellikle evlerdeki portmantolar, vestiyerler ve askılıklarda bulundurduğunuz temiz kıyafetler, bulundukları alanda temiz kokmayan ya da henüz yıkanmamış başka çamaşırlar varsa kendi güzel kokularını kaybederler.

Giyinme odanızın sıcaklığını sık sık kontrol edin

Kıyafetlerinizi dolaplardan ziyade giyinme odalarında saklıyorsanız bu odaların sıcaklığının kokunun ne kadar kalıcı olacağı konusunda belirleyici olduğunu da bilmelisiniz. Aşırı soğuk bir giyinme odası, çamaşırlarınızda kullandığınız deterjan ve yumuşatıcı kokusunu kısa sürede yok edebilir. Çok sıcak bir odada bulunan kıyafetler ise buhar ve yoğuşma etkisiyle üzerindeki kokuyu kaybedebilir. Giyinme odalarının sıcaklığı her zaman orta derecede olmalı, böylece kıyafetlerinizin mis kokusu daha uzun süre etkisini korur.

Çamaşırlarınızın misler gibi kokmasını sağlayacak deterjan önerilerimiz

1. Kıyafetleriniz mis gibi kokacak: Rinso Toz Deterjan

Renkli ve beyaz çamaşırlarınızdaki inatçı lekeler artık sorun olmaktan çıkacak. Yeni Rinso Toz Deterjan, Bio-Hijyen teknolojisi ile çamaşırları kirlerinden arındırıyor. Klor, fosfat, paraben içermeyen ve tamamen doğal temizlik minerallerinden oluşan ürün, kirlilerinizi doğal bileşenlerle temizliyor. İçeriğinde bulunan limon ve karbonat, doğal ferahlığı ile çamaşırlarınıza hoş bir koku veriyor. Bir ölçek için 150 gram kullanılması önerilen ürünü, cildiniz ve gözünüzden uzak tutmanız gerekiyor.

2. Dağ çiçeği kokulu çamaşırlar: Tursil Matik Maksimum Güç Taze Kır Çiçekleri Toz Çamaşır Deterjanı

Renkliler ve beyazlar için en iyi toz deterjan markası Tursil'in Toz Çamaşır Deterjanı, kirlenmiş çamaşırlarınızı temizlemede güçlü formülü ile dikkat çekiyor. Hem beyazlar hem kirliler için kullanılan ürün, lekeleri tek seferde temizleyerek üstün temizlik sağlıyor. Ürünün leylak bahçesi ve taze kır çiçekleri aroması sayesinde temizlenmiş kıyafetleriniz mis gibi kokuyor. "Toz deterjan ne kadar konur?" diye merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım. Ürünü orta yükler için 150 gram, ağır yükler için 225 gram kullanmanız öneriliyor. Uygun fiyatı ve performansı ile bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

3. Gül kokusu esintisi: Persil Toz Çamaşır Deterjanı

Çamaşırlarınızın yıkanırken renklerinin solmasını istemiyorsanız bu önerimiz tam size göre: Persil Toz Çamaşır Deterjanı. Kumaş koruma özelliği ile kumaşları yıpratmayan ve güçlü formülüyle kirleri tek seferde çıkaran ürün, kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. Tamamen doğal bileşenlerden oluşan toz deterjan, gül kokusundan oluşan esansı ile çamaşırlarınızda uzun süren ferahlatıcı bir koku bırakıyor. Ürünün kumaş koruyucu özelliği defalarca yıkanan çamaşırların eskimesini engelliyor. "Toz deterjan nereye konur?" diye sorarsanız makinenizin deterjan bölümüne kirlilerinizin yüküne göre Persil markalı bu deterjanı ekleyebilirsiniz.

4. Müthiş ferahlık: HEITMANN Pure Beyaz Çamaşırlar için Özel Doğadan Esinlenilmiş Toz Deterjan

Doğadan esinlenilmiş formülüyle HEITMANN Pure Beyaz Çamaşırlar için Özel Doğadan Esinlenilmiş Toz Deterjan, en zorlu lekeleri kolayca temizler ve çamaşırlarınıza ferah bir koku verir. Bebek kıyafetleri de dahil bütün kıyafetlerde kullanılabilen ürün; "Giysileri kimyasalla temas ettirmeden tamamen doğal olarak temizleyen en iyi toz deterjan hangisi?" diye soranlara önerilen deterjanlar arasında yer alıyor.

5. Ferahlatıcı etkisiyle: Rinso Toz Deterjan

Rinso Toz Deterjan, beyazlar için özel üretilmiş formülü sayesinde çamaşırlarınızı bembeyaz hâle getirir. Çamaşırlardaki uzun süre kullanılmaktan oluşan sararmaları, renk dönmelerini etkili formülüyle çözen ürün, yoğun beyazlatıcı etkisi sayesinde çamaşırlarınızın bembeyaz görünmesini sağlar. Deterjanın dermatolojik olarak da test edildiğini de ekleyelim. Ürünü daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

