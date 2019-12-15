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Çambaşı, İsviçre’ye rakip

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:59 | Son Güncelleme

Ordu’nun 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’nda bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, hayata geçirilen yatırımlarla adından söz ettiren tesislerden biri olmaya hazırlanıyor.

Ordu’nun 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’nda bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, hayata geçirilen yatırımlarla adından söz ettiren tesislerden biri olmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, yaylada bungalov evler kurdu.
Türkiye’de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezinin içinde bulunduğu Çambaşı Doğa Tesisleri’nde 12 adet bungalov evin yapımı tamamlandı. ‘4 mevsim Ordu, 3 ay değil 12 ay’ sloganıyla Ordu’nun yılda 3 ay değil 12 ay boyunca turizm yaşamasını ve özellikle kış turizmini canlandırmak için önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Ordu bundan sonra kış turizmini dolu dolu yaşayacak” dedi.
Çambaşı Yaylası’nda bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nin cazibesini arttıracaklarını belirten Güler, “Kayak merkezinde 5 adet kayak pisti vardı, bu sayıyı 14’e, 5 kilometrelik pist uzunluğunu da tam 15 kilometreye çıkarıyoruz. Ayrıca acemi kayakçılar için 100 metre yürüyen bant projesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut konaklama kapasitesini arttırmak için 5 yıldızlı otelin temelini atmıştık. Otelin karkas inşaatı tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bunun yanı sıra tesis içerisinde çam ağaçları arasında şömineli 12 adet bungalov yaptık. Evleri yakında turizmin hizmetine açıyoruz. Çambaşı Yaylası’nı yaz ve kış aylarında önemli bir çekim merkezi haline getireceğiz” dedi.

Kış sezonunda hizmete sunulacak
Dört mevsim iklim şartları göz önünde bulundurularak yalıtımlı bir şekilde inşa edilen evler iki tip planlandı. Biri 100 metrekare ebatlarında asma katlı, diğeri 57 metrekare dubleks olarak projelendirilen bungalovlar içerisinde bir evde bulunan tüm eşyalar yer alacak şekilde inşa ediliyor. Çambaşı Doğa Tesisleri’nin hakim noktasında kayak yapanların kuş bakışı izlenebileceği yerde bulunan evler, klasik konaklama anlayışının dışında doğa ile iç içe, kış aylarında kayak sporu ile ilgilenenleri, yaz aylarında ise yeşilin tadını doya doya çıkartmak isteyenleri bekliyor. Dört mevsim yerli ve yabancı misafirlere hizmet verecek olan bungalovların bir ay içinde hizmete sunulması hedefleniyor.

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