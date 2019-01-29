Çambaşı Kar Festivali dolu dolu geçti

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi’nin birlikte organize ettiği ‘14. Çambaşı Kar Festivali’ düzenlenen birçok etkinlikle renkli görüntülere sahne oldu.

Kabadüz ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda 14’üncüsü düzenlenen kar festivaline il içinden ve il dışından yüzlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festival protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kar festivalinin olmazsa olmazlarından birinin de soğuk hava şartlarının olduğuna dikkat çekti. Başkan Kaya, “Bu festivalin adı kar festivali. Kötü hava şartlarını her festivalde yaşayacağız. Bugün biraz daha fırtınalı bir havayla bu etkinlikte bulunuyoruz. Eğer bu kar olmazsa, kayak merkezi de olmaz, bu kar olmazsa su da olmaz. Burada yapılan etkinliğin hepimiz için hayırlı ve eğlenceli olmasını diliyorum” dedi.

“Hem yaz hem de kış turizmine ev sahipliği yapıyor”

Çambaşı’nın, kayak merkezi vasıtasıyla daha da ön plana çıktığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da Çambaşı’nın yaz ve kış turizminde kullanıldığına dikat çekerek, “Kayak merkezinin daha güzel ve daha etkin kullanıldığı bir şenlik içerisindeyiz. Sadece burada olmamız bile tek başına buranın tanıtımı için yeterli. Kayak merkezi vasıtasıyla tanıtımımızı daha fazla ön plana çıkarmış oluyoruz. Doğasıyla, lezzetiyle, insanıyla, burada yapılan tüm çalışma ve etkinliklerle Çambaşı her yıl daha da farklı hale geliyor. Çambaşı’nın bilinir olmasının en önemli nedeni, buranın hem yaz hem de kış turizminde en iyi şekilde kullanılmasıdır. İnşallah bundan sonra da bu tanıtım ve etkinlikler devam edecek” ifadelerini kullandı.

İlerleyen yıllarda Çambaşı’na olan ilginin daha da artacağına değinen Ordu Vali Vekili Adem Öztürk ise, “Çambaşı Kayak Merkezi en kısa zamanda sadece Ordu’muzun değil bölgemizin de önemli kayak merkezlerinden biri olacaktır. Buraya gerekli hizmetlerin verilmesi noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. Burada gerçekten müthiş bir hava var. Ama buna rağmen bu coşkulu kalabalığın bulunması, buraya olan ilginin de artacağının önemli göstergelerinden bir tanesi. Ben Çambaşı’nın önümüzdeki yıllarda çok önemli bir turizm merkezi olacağına yürekten inanıyorum” dedi.