Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "14. Çambaşı Kar Festivali" sona erdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesinin birlikte organize ettiği festivalin ikinci gününde de renkli görüntüler yaşandı.
Yoğun tipi ve rüzgar altında gerçekleşen festivalde konuşan Vali Vekili Adem Öztürk, Çambaşı Kayak Merkezi'nin, sadece Ordu'nun değil bölgenin de en önemli kayak merkezlerinden biri olacağını söyledi.
Çambaşı Yaylası'nın önümüzdeki dönemde çok önemli bir turizm merkezi olacağına yürekten inandığını vurgulayan Öztürk, hava muhalefetine rağmen toplanan vatandaşlara teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise Çambaşı'nın kayak merkezi sayesinde daha ön plana çıktığını belirterek, şöyle konuştu:
"Doğasıyla, lezzetiyle, insanıyla burada yapılan tüm çalışma ve etkinliklerle Çambaşı her yıl daha da farklı hale geliyor. Çambaşı'nın bilinir olmasının en önemli nedeni, buranın hem yaz hem de kış turizminde en iyi şekilde kullanılmasıdır. İnşallah bundan sonra da bu tanıtım ve etkinlikler devam edecek."
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler ise Çambaşı'nı dünyaya tanıtacaklarını dile getirdi.
Festival, protokol konuşmalarının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Folklor Ekibi'nin halk oyunları gösterileriyle devam etti.
Festival kapsamında Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri tarafından "1. Kar Heykel Çalıştayı" da gerçekleştirildi.
Çalıştayda yapılan çotanak, baykuş, at, uyuyan bebek gibi kardan heykeller, festivale katılanlardan yoğun ilgi gördü.
Davul eşliğinde Ordu karşılamalarının oynandığı festival, Taner Can ve Hülya Polat konseriyle sona erdi.
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