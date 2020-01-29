Çambaşı Kayak Merkezi kayakseverlerle dolup taşıyor

Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezi olma özelliğiyle bilinen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi her gün kayakseverlerle dolup taşıyor.

Trabzon, Giresun ve Ordu’da günü birlik turların yanı sıra kendi imkanlarıyla Çambaşı Yaylası’na gelen vatandaşlarla kayak merkezinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Kayak merkezine ulaşımı sağlayan yolda uzun araç kuyrukları yoğunluğun büyüklüğünü gösterirken, kayakseverler gün boyu gönüllerince eğleniyor.

Kayak merkezine Giresun’dan geldiğini söyleyen Adem Atmaca, "Çambaşı Kayak Merkezi gerçekten çok güzel. Acemi ve usta kayakçıların kayabileceği pistler var. Kar kalitesi mükemmel. Herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

Çok keyifli zaman geçirdiğini aktaran Beşir Yaman ise "Profesyonel ve acemilerin kayak yapacakları alanlar çok özenle ayrılmış. Herkes çok güzel zaman geçiriyor, gönüllerince eğleniyor. Burayı görmeden önce bu kadar düzenli bir yerle karşılaşacağımı beklemiyordum. Burası doğası, tesisiyle çok mükemmel bir yer" diye konuştu.

Öte yandan Çambaşı Kayak Merkezinde kayak öğrenmek isteyenlere, usta öğreticiler tarafından önce kayak dersi sonrada uygulamalı eğitim veriliyor.

