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Çambaşı Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alana yapılan kayak tesisi, yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşların akınına uğradı

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk oluştu.

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, 650 dönüm alanda geçen yıl hizmete açılan kayak tesisi, hafta sonu ve sömestir tatilini fırsat bilen vatandaşların adeta akınına uğradı.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı kayak tesisinde vatandaşlar kayak ve snowboard yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Çevre illerden de çok sayıda kişinin geldiği tesiste, kızak almak ve telesiyeje binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak tesisinin açıldığı günden bu yana en kalabalık günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşların aileleriyle kayak tesisine geldiğini belirten Kaya, tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerin ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

Kaya, yarıyıl tatili boyunca kayak merkezine gelen ziyaretçi sayısının hayli yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Sadece bugün gelen ziyaretçi sayımız yaklaşık 15 bin civarında. Yarıyıl tatili boyunca kayak merkezine gelen ziyaretçi sayımız 100 bini geçti." diye konuştu.

Kayak tesisinin şimdilik yüzde 80 kapasiteyle hizmet verdiğini kaydeden Kaya, "Önümüzdeki süreçte bu kapasiteyi yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar bu tesise yaklaşık 70 milyon lira yatırım yapıldı. Yapacağımız yeni yatırımlarla buranın cazibesini daha da artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Sinan Burhan, tatilin son gününü kayarak geçirdiğini belirterek, "Karda kaymayı çok seviyorum. İyi ki gelmişim. Çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Giresun'dan gelen Mahmut Yılmaz ise ilk defa Çambaşı Yaylası'na geldiğine değinerek, "Havanın da güneşli olmasıyla çok güzel vakti geçiriyoruz. Tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çambaşı Kayak Merkezi Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ordu

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