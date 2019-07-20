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Çambaşı Yayla Festivali’nden renkli görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bu yıl 18’incisi yapılan Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu.2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda gerçekleşen festivali Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi ortaklaşa düzenliyor.

Çambaşı Yayla Festivali’nden renkli görüntüler

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bu yıl 18’incisi yapılan Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu.
2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda gerçekleşen festivali Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi ortaklaşa düzenliyor. Katılımın yoğun olduğu festivalde en güzel buzağı, en güzel kuzu ve en kaliteli peynir yarışmalarının yanında yöresel sanatçıların şarkıları eşliğinde vatandaşlar gönüllerince doyasıya eğlendi.
Festivalde konuşan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, festivalin yaylanın tanıtımına önemli etki ettiğini ifade etti. Kaya konuşmasında, "Bu yıl 18’incisini gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivalimiz başladı. İki gün sürecek festivalimizin ilk gününde çeşitli yarışmaların yanında yöresel sanatçılarımızın şarkılarıyla vatandaşlarımız doyasıya eğlendi. Festivaldeki amacımız birlik ve beraberliğin yanında yaylamızın tüm güzelliğini herkese tanıtmaktır" dedi.
Öten yandan festival kapsamında Çambaşı merkezinde meydan ateşi ve havai fişek gösterisi yapılacak.

Çambaşı Yayla Festivali’nden renkli görüntüler

Çambaşı Yayla Festivali’nden renkli görüntüler

Çambaşı Yayla Festivali’nden renkli görüntüler

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