"Çambaşı Yaylası'nın adının dört mevsim anılmasını istiyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Geçmişte adı sadece yaz aylarında anılan Çambaşı Yaylası'nın adını artık dört mevsim anılmasını istiyoruz. Bunun için ne ihtiyaç varsa projelendirerek gerekli şartları hazır hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin turizm cazibe merkezlerinden biri olan Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nın yatırım ve hizmet kalitesinin artırılarak, turizmin kalitesinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Son yıllarda yaylada gerçekleştirilen yatırımlarla bölgede ikişer günübirlik tesis ile ticaret tesisi, sağlık tesisi, idari bina, buz pisti, konuk evi ile telesiyej hatları yapıldığı aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesince turizm yatırım belgesi başvurusunda da bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Güler, "Çambaşı" adını tek bir mevsimle anılan bir yayla olmaktan çıkararak, her mevsim anılan bir turizm merkezi haline getireceklerini bildirdi.